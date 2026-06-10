校園天地︱迦密中學圖書館以SMART為理念推廣閱讀及文化交流

圖書館從來不只是靜默的藏書之所，更是點燃思維火花的知識引擎，將閱讀化作力量，透過精心設計，把「SMART」元素融入學生的學習經驗之中。(內容由迦密中學提供)



共享（Share）：與書的「盲目約會」

在「與書的盲目約會」活動中，圖書館管理員預先在每本書上寫下心得小紙條，向同學推薦好書。同學們仔細閱讀紙條後，隨機抽選一本書。拆開漂亮的包裝紙時，大家既驚喜又好奇，紛紛與其他同學分享自己抽到的書籍。透過這個活動，大家有機會接觸不同類型的書，也感受到「不期而遇」的閱讀樂趣。

同學與書的盲目約會。 (迦密中學提供)

動力（Motivation）：主題活動點燃興趣

在動力（Motivation）的引擎推動下，學生們走進台南的和明織品文化館。在扎染活動中，人人化身為小小藝術家——雙手輕擰布匹，浸染出如雲霞、如雪花、如星芒的獨特紋樣。每一塊布都不再相同，每一張臉都綻放驚喜，趣味與成就感交織成最動人的學習風景。

學生前往台灣體驗當地文化，參與主題活動 。(迦密中學提供)

自主性（Autonomy）：GTP同學化身「小老師」

活動中，Gifted and Talent Program 同學搖身一變成為「小老師」，帶著大家一頭栽進閱讀與手作的歡樂海洋。他們不僅熱情推薦私藏好書，更手把手教大家製作傳統線裝書。每道工序，同學們親力親為；活動中交織着笑聲與驚嘆。

GTP 同學與大家分享閱讀與手作的樂趣。 (迦密中學提供)

關係（Relation）：學生的STEAM專題作品走向公眾視野

學生 STEAM 專題作品走向公眾視野，不只讓作品被看見，更讓學生感受到「我也能為社會帶來改變」。透過與公眾的互動與回饋，學生獲得極大的成就感與滿足感。

在香港中央圖書館展示學生STEAM 的專題作品。 (迦密中學提供)

技術（Technology）：電子平台的融入，裝備學生數位能力

在中一閱讀課上，每位學生都像一位「數位說書人」，興奮地與同學分享自己最喜愛的電子書籍。學生不僅感受到「原來我的喜好也能感動別人」的驚喜，更在傾聽與表達之間，悄悄裝備了數位時代最重要的兩把鑰匙：靈活的閱讀力、自信的表達力。

中一學生有機會與同學分享自己喜愛的電子書籍。(迦密中學提供)

(內容由迦密中學提供)

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