校園天地︱啟基學校師生到訪杭州　近距離觸摸真實火箭箭體

香港啟基學校早前到杭州參與為期六天五夜之「智匯杭州．風雅南宋」杭州科技及藝術文化研學交流團，並創下多項「首次」 紀錄，當中包括：全香港首批走進藍箭航天製造基地的學生團隊，近距離觸摸真實火箭箭體、親眼見證朱雀2號運載火箭的裝車實況。

師生們亦得到杭州具微科技總部招待，首次開放其研發的特種四足機器人 - 「鋼鐵神犬」予香港師生近距離接觸。特種四足機器人是專為高危工業場景打造, 能在零下40度、1,000 高斯 （單位為：Gs, 1,000 高斯, 約是地球磁場強度（約 0.5 高斯）的 2,000 倍) 的極端環境中，替人完成巡檢、運輸等任務。

學生親手控製四足機器人 - 「鋼鐵神犬」。(香港啟基學校提供圖片)

在工作人員的指導下，香港的學生們更有機會親手操作了這款國產機器狗，體驗了它靈活的行走、爬樓梯能力，以及 AI 全自主跟隨功能，讓同學們對人工智能與工業科技的結合有了全新的認知。

師生們亦有機會共同創作的新繪《富春山居圖》，作品現於維也納聯合國總部，展示於慶祝中奧建交 55 周年舉辦的特別展覽，將香港青少年的藝術創作帶向國際舞台。

師生共同創作的《富春山居圖》，作品現於維也納聯合國總部，展示於慶祝中奧建交55周年舉辦的特別展覽。(香港啟基學校提供圖片)

師生共同創作的《富春山居圖》，作品現於維也納聯合國總部，展示於慶祝中奧建交55周年舉辦的特別展覽。(香港啟基學校提供圖片)

隨此外，師生們亦靠近車門走進杭州長陽小學，開展校際交流活動。兩地學生互相分享了各自的校園生活與特色課程，還共同展開了一場熱血的足球友誼賽，以運動為紐帶，拉近了兩地青少年的距離，在互動中收獲了珍貴的友誼。

是次研學行程，還涵蓋了豐富的文化與交流體驗：師生們參觀了杭州奧體中心與亞運會博物館以及跳水主場館；欣賞了沉浸式宋韻大戲《今夕共西溪》；走進南潯古鎮，探訪這座百年江南名鎮的中西合璧建築與絲商文化；亦在西湖龍井茶園，體驗採茶、炒茶的非遺文化；最後還有機會到訪G20杭州峰會的主場館，感受大國外交的格局與氣度。

香港啟基學校何燕華校長表示：「這次研學不只是一次旅行，更是一場連接科技與文化、連接香港與內地、連接中國與世界的交流之旅，為香港青少年打開了更廣闊的視野，也為兩地的交流合作寫下了嶄新的篇章。」

香港啟基學校何燕華校長 (中) 表示：「知識，除了在課室及書本上學習外，視野擴展、文化交流，亦為重要 」(香港啟基學校提供圖片)

(內容由啟基學校提供)

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