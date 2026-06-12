校園天地｜《幾何狂想 Catwalk Show》　培育AI時代核心素養

將軍澳循道衛理小學積極推動創新課程，於三年級視藝科大膽嘗試，設計藝術家主題單元課程《幾何狂想 Catwalk Show》。學生經歷了長達一個月的構思、創作、同儕互評後，最終化身為時裝設計師、天橋模特兒和小司儀，於校內舞台及戶外操場上呈現了一場高水準的編織藝術的時裝秀，充分展現了新一代在建構、展現和表達自我的無限潛能。在整個單元的推進中，學校刻意融入了四項未來核心素養的培訓：創新思維、合作、溝通與解難能力。（內容由將軍澳循道衛理小學提供）



學生充滿著模特兒的天份。（將軍澳循道衛理小學提供）

這趟創藝旅程，最引人注目的莫過於CATWALK SHOW。學生化身為模特兒，在專業的燈光與音樂點綴下自信邁步，體驗「被看見、被欣賞」的快樂。 小司儀則負責向現場觀眾介紹每套時裝的設計意念與特色。12套精緻服飾登上舞台，角逐「最佳創意獎」、「最具美感獎」及「最具台風獎」三大獎項。

學生化身模特兒，一點兒也不失色。（將軍澳循道衛理小學提供）

擔任模特兒的學生梁洛浠於活動後說：「我覺得這個活動很好玩！以前從來沒機會跟同學一起做衣服，還能穿上自己設計的衣服上台走 Catwalk，太不可思議了。在創作時，我學會了原來簡單的線條和原色也能創作出這麼美麗多變的效果。不過，過程中最大的挑戰其實是收集資料，還要想怎麼擺 Pose，之後自己私底下練習了很久，只希望在台上能走得更好看。」

這場時裝秀吸引不少學生到場觀看！（將軍澳循道衛理小學提供）

而擔任小司儀的學生鍾曦恩另有感受：「這次活動讓我們不僅當了服裝設計師，還能體驗模特兒和司儀的工作。在小組合作中，我明白了分工合作是多麼關鍵，同時也學到了如何欣賞其他同學的才華。這是我第一次站在舞台上面對這麼多人進行演講，心裡非常緊張，這除了需要很大的勇氣，練習更是重要。一有空我就會看稿練習，不然在台上就沒法流暢地表達設計師的心思了。」

學校將時裝秀延伸到操場舉行，家長們讚不絕口！（將軍澳循道衛理小學提供）

《幾何狂想 Catwalk Show》不單是一場視覺藝術的成果發表，更是該校實踐前瞻性教育的縮影。透過將美學與學生的解難、協作、表達能力深度結合，學校為學生搭建了自信發光的舞台，為培育勝任未來的AI時代人才，做出了極具啟發性的實踐！

這就是學校為他們設置的舞台，讓他們發光發亮。（將軍澳循道衛理小學提供）

（內容由將軍澳循道衛理小學提供）

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