校園天地｜將軍澳香島走出課室　馬來西亞之行種下世界關懷的種子

當課堂不再局限於書本，學習便有了更深的溫度。將軍澳香島中學早前舉辦馬來西亞服務學習團，學生在老師帶領下走訪吉隆坡及彭亨州，從城市到村落，從歷史到當下，一步一足跡之間，慢慢認識世界，也重新認識自己。旅程最觸動人心的一站，是深入彭亨州古拉打漢（Kuala Tahan）的原住民村落。



學生親手分發物資，亦受邀品嚐當地食物，在簡單的交流與笑容之間，語言不再是障礙，距離亦悄然拉近。有人開始明白，所謂服務，從來不只是給予，而是在彼此看見中建立尊重與連結。中五學生駱含鈺坦言，當親眼看見當地的生活環境，才真正意識到自身的幸福，也在心中種下了想為他人付出的念頭。她表示這次旅程的探究式學習，讓她更了解自己，為未來生涯規劃作好準備。（內容由將軍澳香島中學提供）



師生到馬來西亞進行文化交流和社會服務。（將軍澳香島中學提供）

文化之間看見更大的世界

離開村落，學生把視線投向歷史與文化。走進吉隆坡華人歷史博物館，昔日華人在異地扎根的故事，讓人靜靜思考「我是誰」這個看似簡單卻深刻的問題；而當他們站在布特拉清真寺、漫步獨立廣場、仰望雙子塔時，多元文化交織而成的城市面貌，則讓「包容」變得具體可感。交流的溫度同樣來自同齡人之間的相遇。在當地中學的校園裡，兩地學生從拘謹到熟絡，在課室與操場之間分享生活、切磋扯鈴，以最自然的方式建立連結，臨別時互贈紀念品，短短相遇卻留下長久記憶。行程亦延伸至自然與環境的課題，學生走訪大象保護區與橡膠園，從生態保育到產業發展，理解人與自然之間微妙而真實的關係。中四學生梅舒涵形容，這些經歷讓她開始思考未來，希望能將這份關懷延續，回饋社會。她期望未來能投身社工行列，將這份跨越國界、關懷人與環境的熱忱延續下去。這種從個人行為延伸至全球生態鏈的思考，正是學校致力培養具備「國際視野與責任感」人才的體現。

學生與當地學生切磋扯鈴技藝。（將軍澳香島中學提供）

從體驗到成長在心中播下種子

旅程不只是一次交流活動，更是一種學習方式讓學生在真實世界中培養同理心、建立視野，並在不知不覺間，思考自身與國家、與世界的連結。縱然短暫，卻在年輕心中留下深刻印記，讓理解與感動悄然生根，靜待未來綻放。

學生與馬來西亞學生品賞地道午餐。（將軍澳香島中學提供）

服務學習是課程更是使命

將軍澳香島中學致力推動價值觀教育。學校近年精心規劃實踐藍圖，上學期聚焦「國家安全與家國情懷」，深化學生的國民身份認同，下學期則拓展「國際視野」，舉辦美國、英國、澳洲、新西蘭、新加坡、韓國和杜拜等地交流團，引領學生透過服務與實地考察開闊眼界。展望未來，校方將持續推廣多元活動，培育具備國民身份認同與廣闊世界胸懷的青年。

學生於交流團後和鍾校長分享經歷和得着。（將軍澳香島中學提供）

（內容由將軍澳香島中學提供）

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