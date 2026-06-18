校園天地｜德蘭中學親子包糉樂融融　傳承端陽文化　連繫家校社區

臨近端午，德蘭中學校園裡滿是糉香與笑聲。在何文田分區委員會主席黃意生先生捐款支持下，學校舉辦了一場「德澤蘭馨承楚俗 親情師誼樂端陽」大型包糉活動，更邀請到九龍城民政事務專員蔣志豪太平紳士JP、以及一眾嘉賓包括陳治華先生、梁玉書BBS、伍燕梅MH、江敏儀女士、吳奮金MH、梁輝鴻先生、任威霖先生，親臨校園與學生、家長、老師一起動手。而全場真正的主角則是一群第一次包粽子、包到滿手糯米、笑到停不下來的同學！（內容由德蘭中學提供）



親子並肩合作包糉。（德蘭中學提供）

活動初，魏梓峰老師講述端午節由來與傳統習俗，淺白生動的講解讓學生和家長都听得入神，並明白節日背後深厚的文化底蘊。來到包糉環節，校內工友珍姐擔任導師，延續「校長廚房」的歡樂氛圍，一步步示範摺葉、放料、捆綁的技巧。不少同學初次嘗試，手忙腳亂弄得滿手糯米，身旁的家長邊笑邊幫忙調整，珍姐也穿梭在人群中，耐心指導。一來一往之間，歡笑聲此起彼伏。

（左圖）魏梓峰老師講述端午習俗。（右圖）工友珍組教授包糭。（德蘭中學提供）

嘉賓們也褪去正式場合的拘謹，紛紛拿起糉葉，認真學習包糉手藝。有人研究捆線的力度，有人和身邊的家長、學生交流心得，原本陌生的彼此，因為這一項傳統手作拉近了距離。小小的糉子，就像一條紐帶，讓家校、社區的聯繫變得真切又溫暖。

眾嘉賓認真學習包糉手藝。（德蘭中學提供）

閒談與體驗過後，一眾嘉賓分享感受。蔣志豪專員更拋出「金句」：「糉，代表心意，也代表善意，背後是深厚的家國情懷。」他還鼓勵同學把包糉這項技藝帶回家，與家人分享，同時主動了解《香港基本法》以及端午節的歷史淵源，「認識祖國文化，才能做一個有擔當的現代公民」。

捐款支持活動的黃意生先生則表示，希望同學多參與義工服務，將來為國家貢獻力量。他還說：「包糉不僅好玩，還能增進親子關係，加深對國家文化的認同。」

葉妙顏校長亦和在場師生、家長暢談：「同學的本分不只是讀書和孝順父母，還要主動認識中華文化，以及『十五五』規劃下香港與國家的未來發展！」她說，包糉是源遠流長的傳統習俗，背後蘊含深厚的歷史故事，這次活動讓工友、老師、家長與學生聚在一起體驗，意義非凡。最特別的是，校長更把話題帶到國家安全框架下的「文化安全」與「糧食安全」：「你們包的糉子，就是糧食；你們學的習俗，就是文化。兩樣都要守護!」

葉妙顏校長、蔣志豪太平紳士JP、黃意生先生與家長學生言談甚歡。（德蘭中學提供）

整場活動沒有刻板的流程束縛，大家在揉糉葉、綁棉線的互動中享受樂趣。親子並肩合作，師生歡樂相伴，嘉賓與街坊打成一片。這一袋袋親手製作的糉子，不僅裹入了糯米與香氣，更裝載著親情、師誼與濃厚的文化情懷。活動不僅讓端陽傳統走進校園，也讓學校、家庭與社區的心，緊緊連在一起。

各人均滿載而歸。（德蘭中學提供）

（內容由德蘭中學提供）

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