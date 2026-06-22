校園天地｜路德會協同中學創新設計科　從發掘問題到動手實踐

在人工智能及創新科技迅速發展的年代，教育不應局限於單向知識傳授，更要培養學生的社會責任感與解難能力。為此，路德會協同中學於中四級設立「開拓及創新設計科」（InnoDesign）。課程核心並非單純教授新科技，而是以「設計思維」為骨幹，要求學生走入社區觀察真實需要，並運用知識設計解決方案，在實踐中掌握未來所需的核心技能。（內容由路德會協同中學提供）



2026 年 3 月，本校 9 名中四及中五同學遠赴瑞士，參加第 51 屆日內瓦國際發明展（路德會協同中學提供）

在學習歷程上，課程遵循設計思維的同理心、定義問題、構思方案、製作原型及測試五個階段。學期初，學生須放下課本，透過實地考察深入了解弱勢社群的日常。確立痛點後，學生運用腦力激盪法發想方案。為讓構思落地，課程涵蓋硬技術教學。學生親自學習基礎編程、立體打印、鐳射切割及環保物料應用，從零將概念化為實體模型，並在反覆測試中不斷改良。

學生到訪社企共享工作空間 Dream Impact，與社企進行深入交流（路德會協同中學提供）

學生的學習成果具體展現於對社會的關懷。本年度隊伍「YK2K」聚焦兒童心理健康議題。學生發現現今兒童面對龐大壓力，卻缺乏合適的排解渠道。團隊運用立體打印及機械原理，設計出一款「免費扭蛋機」。這不僅是玩具，更是輔導工具。學生在扭蛋內放置自行設計的解壓玩具及鼓勵字句，讓兒童在輕鬆互動中接觸心理健康資訊，達致預防勝於治療的教育效果。

勝出組別「YK2K」展現他們的原型（路德會協同中學提供）

另一展現學生細緻觀察力的發明是「聲導煮意」。該隊留意到視障人士在入廚時面對安全隱患與不便。學生模擬其處境，發現他們難以單憑觸覺評估麵團厚度。為解決難題，學生結合點字技術與工藝設計，製作出具點字標示的特殊擀麵杖。工具兩端設有不同刻度的輔助墊圈，視障人士只需觸摸點字，便能輕易壓製出所需厚度的麵團，體現共融設計理念，提升生活自主性。

組別「聲導煮意」獲得冠軍（路德會協同中學提供）

經歷大半年研發，每年五月校內的「想‧創‧日」展示活動是考核學生實踐與表達力的平台。學生為發明製作展板並向公眾示範運作原理，解答技術提問，鍛鍊臨場應變力。為進一步提升層次，優秀隊伍更將成果帶到國際舞台，遠赴瑞士參加第五十一屆日內瓦國際發明展。學生以英語向國際評審講解理念，擴闊視野，並榮獲 Young Talent Creativity Award。課程成功將知識轉化為實踐力，為未來奠下堅實基礎。

「想‧創‧日」 商界 x 家校合作的成果展示日 的大合照（路德會協同中學提供）

（內容由路德會協同中學提供）

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