校園天地｜寶覺中學「悅讀」無界限　學生走出課室以文字探索世界

閱讀是什麼？在寶覺中學，閱讀可以是一場皮影戲比賽、一次與「老鼠記者」的奇幻約會，甚至是一場走進海洋公園的戶外探險。（內容由寶覺中學提供）



今年三至四月，寶覺中學舉辦了一系列中英文閱讀活動，打破「安靜坐著看書」的傳統框架，透過「體驗式學習」與「跨學科協作」，讓學生在遊戲與冒險中感受文字的力量，更嘗試挑戰健力士世界紀錄。

走出課室：在海洋公園拼湊知識版圖

今年三月，六位同學參加了由教育局主辦的「悅讀越讀」戶外閱讀挑戰日，並榮獲「悅讀卓越獎」。出發前，學生須先閱讀11本關於海洋生物的電子書。活動當天，同學帶著任務參觀展館、理解數據，完成挑戰。中三級原詠欣同學說：「這次活動建立了我的環保意識，今後我會用行動守護動物。」中二級劉詠姍同學則表示，親身觀察讓她學到遠比課本多的知識。

同學完成「尋鯊探秘」展館挑戰後拍照留念。（寶覺中學提供）

走入傳統：皮影戲與非遺魅力

圖書館與中文科為中一級籌劃「《西遊記》皮影戲演繹比賽」。學生操控皮影演繹紅孩兒大戰孫悟空，從讀者變成演繹者。賽後更播放非物質文化遺產短片，加深對中華文化的認同。此外，世界閱讀日在HoME Centre變身「非遺嘉年華」，學生熱情投入參與書寫唐詩、編織中國結、非遺美食配對等攤位，將閱讀與文化傳承結合。

皮影戲演繹比賽，中一同學全神貫注地操控皮偶。（寶覺中學提供）

同學屏息靜氣，一筆一劃地書寫唐詩。（寶覺中學提供）

英語冒險：藉《老鼠記者》打造趣味情境學習

四月英文閱讀周，英文科除了在課堂上引領中一至中四學生進入《老鼠記者》的冒險世界，更連續五日舉辦包括桌遊、筆名創作等活動。午間，英文室搖身變成Stilton's Cafe，學生回答書本問題即可換取「老鼠專屬」小食。明信片製作工作坊則讓學生化身主角，用英文記錄冒險故事，體會英文閱讀的樂趣。

師生一起玩以《老鼠記者》為靈感的桌遊Mouse Trap，氣氛融洽。（寶覺中學提供）

同學在英文室進行以《老鼠記者》為主題的分組活動。（寶覺中學提供）

聯校共讀：師生聯袂挑戰健力士紀錄

在世界閱讀日，寶覺中學六位學生代表參加教育局主辦的「全民閱讀活動周2026——中小學聯校共讀半小時」，在林溥來先生及許廷鏗先生等導師帶領下，與全港逾百間中小學師生成功挑戰「最大規模多模態閱讀課」健力士世界紀錄。

結語

透過這一系列閱讀活動，學生深深體會閱讀並非只是單向輸入，更可透過多元體驗培養好奇心、同理心與解難能力。在寶覺，文字永遠鮮活，閱讀永遠歡樂。

（內容由寶覺中學提供）

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