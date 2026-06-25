校園天地｜胸懷祖國，放眼世界！葉紀南推「世界公民計劃」

佛教葉紀南紀念中學推「世界公民計劃」 結合PBL與服務學習培育未來領袖

在全球化時代，培育具備國際視野與社會責任的世界公民至關重要。佛教葉紀南紀念中學本學年推出「世界公民計劃」，契合教育局「成為有識見、負責任的公民，認同國民身份，並具備世界視野」的核心目標。學校帶領學生走出課室，遠赴澳洲及馬來西亞深度研學，培育具全球競爭力、心繫家國的未來領袖。（內容由佛教葉紀南紀念中學提供）



首創深度研學模式：PBL貫穿，強調親身實踐

計劃以專題研習（PBL）貫穿，全面融入聯合國可持續發展目標（SDGs），著重服務學習與實踐。採用「三部曲」框架：出發前，學生接受跨學科培訓；實地考察時，帶專屬題目赴海外實踐並參與義工服務，將理論化為行動；回程後，透過展覽與分享會發表成果。此模式確保學生在真實世界應用所學，將目標融入生活。

出發前接受跨學科培訓（佛教葉紀南紀念中學提供）

澳洲深度交流：走進領事館學習外交，建立宏觀大局思維

在澳洲墨爾本行程中，學生緊扣SDGs指標多維度探索。他們遠赴菲利普島及十二使徒岩探討保育議題；並拜訪非營利組織參與義工服務，了解當地社會福利與多元文化。

前往十二使徒岩探討保育議題（佛教葉紀南紀念中學提供）

行程特意安排參訪中國駐墨爾本總領事館，讓學生與領事交流，了解國家外交政策及中澳關係。這契合「胸懷祖國，放眼世界」方向，助學生認識國際社會，建立國民身份認同與大局觀。

參訪中國駐墨爾本總領事館（佛教葉紀南紀念中學提供）

馬來西亞研學：探索生態與歷史交融

另一方面，計劃亦涵蓋「馬來西亞研學交流團」。學生考察熱帶雨林生態並參與植樹，以行動實踐環保；同時踏足世遺馬六甲古城，探討華人下南洋歷史與多民族文化共融。此外，學生更與當地八打靈公教國民型中學交流，促進兩地學子思想碰撞。

參與植樹，以行動實踐環保（佛教葉紀南紀念中學提供）

師生感言：實踐是最好的學習，心中種下責任種子

帶隊教師分享：「實踐是最好的學習方式。與其在課堂教導世界視野，不如直接帶領孩子走進世界。」

這份期盼在學生身上得到印證。參與澳洲團的李清禾同學對當地嚴格的自然保育深感震撼。走訪十二使徒岩及菲利普島後，她深刻體會到欣賞大自然背後的重任：「這次交流不僅開闊眼界，更在我心中種下名為『責任』的種子。我會將這份對環境的尊重帶回香港，從生活做起。」

校方期望學生能將海外實踐經驗化作成長養分，未來繼續以行動關注全球發展，成為具備全球競爭力且勇於承擔的時代青年。

（內容由佛教葉紀南紀念中學提供）

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