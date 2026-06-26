校園天地｜東涌天主教學校（小學部） — Marty校隊衛冕之路

東涌天主教學校（小學部）Marty校隊「塔冷東」於第三屆全球機械人挑戰賽高小組勇奪全球總冠軍及香港賽區冠軍，成功衛冕。獲獎固然令人鼓舞，更珍貴的，是學生從構思、編程、測試、佈置到拍攝，一步一步把作品完成的歷程。（內容由東涌天主教學校（小學部）提供）



隊伍於頒獎台上與嘉賓合照，分享奪冠喜悅。（東涌天主教學校（小學部）提供）

本屆隊伍由梁真鳴、梁明曦、黃梓峰及羅善珩四位高小學生組成。隊員各有分工，包括編程、測試、設計及場景佈置。創作時，分工清晰，也需要彼此補位。故事、動作、拍攝、匯報，每一步都要一起商量、修改。

隊員與Marty合照，記錄訓練中的創作成果。（東涌天主教學校（小學部）提供）

校隊於九月至十一月訓練，合共約五十小時。學生每週放學後訓練三至四天，部分星期六也回校。他們先分析上屆作品，再討論本屆方向，最後以音樂劇形式演繹《Can Can》。故事講述兩位Marty廚師為肚餓又惱怒的國王準備食物，在廚房中引發一連串混亂場面。由於樂曲節奏明快，鏡頭也要快速切換，Marty動作既要配合節拍，又要交代劇情，難度遠比想像高。

隊員細心佈置廚房場景，配合Marty完成拍攝。（東涌天主教學校（小學部）提供）

學生運用Scratch編寫動作，並嘗試加入燈光、距離及聲音感應器，也接觸Teachable Machine影像辨識及micro:bit。程式不穩定、動作不同步，甚至Marty突然跌倒，都是訓練中的日常。他們便重新檢查指令，微調速度和動作幅度，再試一次。最困難的不是讓Marty動起來，而是讓它在快速動作中仍然保持平衡。

拍攝過程同樣考驗默契。攝影機、Marty動作、場景機關及同學操作，每一項都要準確配合。學生最記得的正是這種「一人失誤，全組重來」的過程。場景要重設，節奏要再夾，Marty也要重新開始。NG次數不少，但隊員沒有互相指責。經過一次又一次磨合，有些時候即使不多說話，大家也能互相配合，專注完成工作。

隊員以作品使用的魚眼鏡頭拍攝趣味合照。（東涌天主教學校（小學部）提供）

錄製匯報片段亦不簡單。每人只有約二十秒，要把學習內容說得清楚又精準。拍攝時天氣炎熱，學生仍須在校園室外取景，還要思考鏡頭銜接。有同學笑言：「本來以為二十多秒的匯報很快便能錄完，結果花了四十五分鐘才完成。」這些經歷讓學生明白，一段成功的影片背後，需要計劃、耐性與反覆修正。

指導老師曾致豪老師觀察到， 學生最明顯的成長，是越來越不畏懼犯錯。起初遇到問題時，他們會等待老師指示；後來則會主動討論、除錯，並提出修改方案。有時老師認為素材已可接受，學生卻主動要求重拍，因為他們覺得還可以做得更好。

比賽讓學生學到的，不僅是編程技巧或機械人操控方法，更是面對困難時不輕言放棄的態度。學生學會團隊合作，也相信只要堅持下去，總會有一次成功。衛冕之路，是屬於學生的成長旅程。

隊員帶着獎品離場，為努力收穫難忘回憶。（東涌天主教學校（小學部）提供）

（內容由東涌天主教學校（小學部）提供）

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