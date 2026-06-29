校園天地｜王賜豪男排沙田三連冠　弘體藝綻放多元育全人

在保良局王賜豪（田心谷）小學，體藝從來不只是「課外活動」，而是學校培育學生全人發展的重要平台。今年，本校排球隊勇奪「三冠王」，固然為校園帶來熱烈鼓舞；然而，這份榮耀更像一條牽引的主線，引領外界看見的，是一幅早已在校園中蓬勃綻放的體藝百花圖景。（內容由保良局王賜豪（田心谷）小學提供）



以排球作引子 看見整體體藝藍圖

排球隊今年更勇奪多項賽事冠軍，男子排球隊更連續三年奪得沙田區小學校際排球比賽冠軍。（保良局王賜豪（田心谷）小學提供）

排球隊在訓練中累積成果，成為校內體育發展的一個亮點。本校男子排球隊聯同區內友校精英組成聯隊出戰全港小學區際排球比賽，女子隊亦有兩位成員入選。四強及決賽首次於伊利沙伯體育館舉行，讓學生體驗高水平賽事氛圍。男子隊最終奪得季軍，女子隊勇奪冠軍，6C李文杰同學更獲「傑出運動員」。整個歷程既是競技磨練，更是一課深刻的生命教育。

今年是第三年由本校帶領沙田區男子排球隊，挑戰全港小學區際排球比賽，讓學生在更高層次的舞台學習。（保良局王賜豪（田心谷）小學提供）

然而，學校一直清晰地強調：*獎項只是甜品，育人才是主菜。* 排球隊的成功，並非個別項目的偶然，而是源自學校長期以來「體藝並進、價值同行」的整體教育方向。

舞動自信・承傳文化——多元舞蹈看見成長

在舞蹈範疇，中國舞隊透過規律訓練，讓學生在肢體美感中體會中華文化的底蘊；當代舞則鼓勵學生探索身體與情感的表達，學會在創作與合作中建立自我，尊重差異。

本校當代舞隊憑著精湛的舞技，榮獲第62屆校際舞蹈節 - 當代舞比賽甲級獎。（保良局王賜豪（田心谷）小學提供）

舞台上的每一次亮相，不只是表演成果，更是學生在紀律、自信與同理心上的累積，正正回應《價值觀教育課程架構（2026）》所強調的「立根中華、擁抱未來」。

音樂交織・和而不同——在合奏中學會團結

音樂教育亦全面發展：敲擊樂隊訓練節奏感與專注力，E樂團強調合作與默契，合唱團則讓學生透過歌聲學習聆聽、包容與支持他人。學生體會到，真正動人的不只是個人表現，而是彼此配合下的整體和諧。

本校高年級合唱團參加聯校音樂大賽2026，憑藉團隊默契與堅持，於小學合唱團(挑戰組)比賽中榮獲金獎。（保良局王賜豪（田心谷）小學提供）

體育多元發展・讓不同孩子發光

閃避球隊屢獲全港佳績，並有學生入選香港代表隊出戰國際賽；田徑隊亦有學生在全港賽事中脫穎而出。長期訓練過程中，學生學會定立目標、面對挫折與超越自我，體驗努力帶來的成長。

閃避球隊部分學生成為香港代表隊成員，參與國際賽事，在世界舞台上學習自律、堅毅與自我要求。（保良局王賜豪（田心谷）小學提供）

從校園走向社群 體藝承載價值觀教育

本校校長擔任沙田區學體會主席，積極推動區內學校在體育發展與德育培育上的交流，讓體藝成為凝聚學生、學校與社區的共同語言。 透過體藝學習，學校把責任感、堅毅、尊重他人、團結合作等價值觀，自然融入學生日常經歷中，實踐教育局提倡的「全校參與、生活化、實踐為本」價值觀教育方向。

掌聲之外，種下迎向未來的力量

掌聲與獎項終會過去，但在體藝歷程中培養的品格與價值卻能伴隨一生。學校將繼續以體藝為橋樑，讓不同興趣與能力的學生找到舞台，學會欣賞自己、尊重他人與承擔責任，成為面向未來的全人學生。

（內容由保良局王賜豪（田心谷）小學提供）

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