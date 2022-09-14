市建局擬拆長沙灣體育館建住宅　長沙灣天主教英文中學反對發展圖

市建局去年公布啟動長沙灣「兼善里／福華街」和「昌華街／長沙灣道」重建項目，計劃在現時的長沙灣體育館用地，改劃為住宅和商廈，以提供830伙。

城規會早前修訂《市區重建局昌華街／長沙灣道發展計劃草圖》，合共收到270份申述，當中有268份表示支持，另有2份表示反對。規劃署表示不支持相關反對意見，因根據技術評估，認為發展不會在交通、環境、空氣流通引致無法的克服的問題，且重建可提供更多政府、機構及社區設施，意味方案在周五有望獲城規會通過。



在上述發展計劃草圖為期兩個月的法定展示期內，城規會共收到270份由個別人士提交的申述，當中268份表示支持發展計劃圖。意見主要認為，兼善里現有樓宇破舊失修，重建後可能改善居住環境，並有助解決劏房問題，同時可提供更多商業、社區設施及休憩用地等。規劃署就有關意見表示支持。

反對意見憂造成屏風效應 變「豪宅區」

至於餘下2份反對意見，則擔心新發展造成屏風效應並影響四周，令地區的交通、道路等不勝負荷，將該區變成「豪宅區」，使樓價上升。反對意見亦認為，有關用地是區內珍貴的綠化休憩用地，擔心發展後用地將消失，而長沙灣的休憩用地供應亦無隨人口增長而增加。

長沙灣天主教英文中學：影響校舍通風、日照

規劃署表示，擬議的住宅發展將有助支持兼善里重建，方案亦把建築物從長沙灣天主教英文中學後移6米，並住宅樓宇間預留15米分隔，以增加通透性及改善採光。署方又指，市建局已擬議先發展綜合大樓，以重置受影響的長沙灣體育館，然後才發展現有體育館的所在地盤。

另外，城規會亦收到32份意見，當中長沙灣天主教英文中學校長表示反對發展計劃圖，因擔心影響校舍的通風、日照，以及建築工程對環境及交通做成的影響。