聖公會李炳中學辦創科成就展覽　同場設STEM體驗活動感受學校特色

荃灣聖公會李炳中學發展創科教育有超過20年歷史，至今累積多個獎項。校方為了向外界展示學校近年的創科成就，以及學校STEM教育課程的特色內容，特意在本周末（2月4日至5日）舉行「聖公會李炳中學創科成就展覽及STEM體驗活動」，在現場展出超過50個獲獎的學生作品，並設有8個互動STEM體驗活動攤位遊戲。



聖公會李炳中學校長洪樹（右）及該校主任（科學與科技推廣）林嘉嘉老師（左）。（盧勁揚攝）

辦展覽活動聯繫街坊 分享學校STEM課程特色

聖公會李炳中學校長洪樹希望是次展覽及活動能夠讓社區、其他學校、青少年及家長多接觸科技應用的作品，並向校友展示學校的最新發展。另一方面，為了加入互動元素，亦加入8個STEM體驗活動，供社區人士特別是小朋友參加。

該校科學與科技推廣主任林嘉嘉老師補充，STEM體驗活動除了與街坊同樂，亦期望可以分享學校STEM課程的特色。該些體驗活動覆蓋不同知識範疇，包括科學、編程及人工智能等，參觀人士可以從中了解學校平時與學生進行的STEM活動，繼而明白「科學都可以好有趣」。

展出逾50項學生得獎作品 教師學生輪流當值講解

學校會在成就展覽中分別展出9、10及32項參與國際、全國及香港賽區的學生得獎作品。現場將有超過100位學生輪流當值，為參觀人士介紹作品的特別之處，部份作品旁邊更會設有QR Code二維碼，連結講解該作品的短片，提供更多資訊。

洪校長表示，現場51項作品，每項都是教師與同學的心血結晶，雖然國際獎項在學術價值上或創科領域上更頂尖一點，但全國同香港獎同樣難得，是每位同學的實踐。另外，林老師建議各位可以重點參觀以下3個作品，但她亦強調其他作品同樣出色，希望大家記得同時參觀其他作品。

學生作品「剋霉桂」。（聖公會李炳中學提供）

國際賽：剋霉桂

一種能夠抑制霉菌生長的產品，成份取自玉桂，適合於香港的潮濕天氣之中，應用在家居物件之上。作品最初於獲得2004年香港學生科學比賽冠軍，及後獲推薦到美國參賽，奪得英特爾國際科學與工程大獎賽三等獎。

全中國賽：突破性機械式義肢

主要目標是幫助落後地區有配戴義肢需要的人士，該義肢無需電池，而且設計可以大幅降低生產成本，成品亦能夠完成日常生活所需的動作，包括寫字、拿取物件及以餐具進食。此發明獲得全國青少年科技創新大賽一等獎。

學生作品「誤踩油門緊急抑止裝置」。（聖公會李炳中學提供）

香港賽：誤踩油門緊急抑止裝置

由於有學生家人曾經誤踩油門，啟發學生發明該個裝置，以防止意外發生。該裝置的機械式版本及電子式版本分別獲得香港青少年科技創新大賽一等獎及STEM-Up創新科技大賽冠軍。

8個STEM體驗活動強調互動性 從中學習相關知識

洪校長指現場8個體驗活動都由教師和學生設計，具有互動元素。而現時學校的初中課堂已經很少採用單向教學模式，所以部份活動的過程亦與學校的上堂情況相若。林老師就認為，8個體驗活動「都好好」，但建議各位記得試玩「人力賽車」，因為該活動互動性高、有競賽成份及滲入了科學原理，而且該活動在過去的公開展示都相當受歡迎。

8個STEM體驗活動之一的「人力賽車」。（盧勁揚攝）

「聖公會李炳中學創科成就展覽及STEM體驗活動」活動資料：



日期：2023年2月4日至5日

開放時間：每日中午12時至晚上7時

地點：荃灣愉景新城Level 1 Area C

入場費：免費

對象：歡迎所有人士，包括小朋友



活動內容：

1) 成就展覽，展出共51件學生得獎作品。

2) 8個STEM體驗活動攤位遊戲，包括「數控雕刻」、「衝上雲梯」、「人力賽車」、「空氣砲」、「快如疾風」、「觸智多謀」、「異CODE同瘋」及「發現創科」。參與攤位遊戲的人士在玩完每個遊戲之後，均會獲得一個印章，印章可以換領禮品包。

3) 「我最喜愛創科發明作品」投票活動。參觀者可以在51件展覽作品之中，投票選出自己最喜愛的創科作品，學校會從得票最高的作品之中，抽選12位參與投票的幸運兒領取禮品，相關得獎名單將於學校網頁上公布。

