基金會辦武藝校園計劃　教中小學師生集體武藝操　以深化家國意識

由馮燊均國學基金會主辦、中國武術國際學院承辦的「五學並舉之武藝校園計劃」於昨日（2月21日）於饒宗頤文化館舉行啟動禮，並由基金會主席馮鮑俊萍、教育局副局長施俊輝、教育統籌委員會主席黃友嘉博士共同主持。其他主禮嘉賓包括中國武術國際學院創辦人黃宇帆院長及港區全國人大代表凌友詩等。



「五學並舉之武藝校園計劃」於昨日（2月21日）於饒宗頤文化館舉行啟動禮。圖左起為教育局副局長施俊輝、馮燊均國學基金會主席馮鮑俊萍及教育統籌委員會主席黃友嘉博士。（「五學並舉之武藝校園計劃」提供）

基金會主席馮鮑俊萍在致辭時提到，基金會致力向學界及社會推廣中國經典、歷史人物、禮儀、武藝和書法五項傳統文化，以提升青少年的傳統文化涵養，弘揚四維八德，增強文化自信，從而自覺肩負起傳承文化的使命。

教育局副局長施俊輝表示，局方一直致力培養年青人成為有承擔及視野的愛國愛家新一代。局方早前亦公布「國民教育活動規劃年曆」，鼓勵學校結合學科教學，整體規劃國民教育活動，在國家的重要日子，安排全方位學習活動，深化同學對國家歷史的認識。另外，他亦對基金會在推動相關工作所付出的努力表示感謝。

教育統籌委員會主席黃友嘉博士就說，是次「五學並舉」之武藝校園計劃啟動禮見證了計劃在約50所中小學開展，既能弘揚中國武藝文化，以武健身，增強學生體質，又可以包容、尊重、感恩為主題，以德養性，涵養學生品德，推動國民教育和價值觀教育，促進學童的身心健康發展。

計劃項目總監黃宇帆院長。（「五學並舉之武藝校園計劃」提供）

計劃項目總監黃宇帆院長在介紹計劃時提到，為期3年的「武藝校園計劃」內容包括全校師生集體武藝操、進階興趣班、教師培訓、國學專題講座、校際武藝操比賽、國慶武藝操大匯演等。計劃每年均會以不同主題貫穿所有內容，分別為尊重，感恩，包容，使青少年能夠同時間增強體魄、認識中華武藝武德、深化家國意識和民族情懷。他提到，現時已經收到超過50所中小學報名參加計劃，並將預留數個名額給特殊學校和國際學校，以照顧不同需要的學童。

另外，計劃亦會向先導學校的教師提供培訓和講座，增強教學信心。在先導學校中，現時已有十多所學校完成教師培訓。經過培訓的教師之中有不少已經開始教導學生武藝操，當中更有數間學校在學生學習數堂之後，即能組織大型的全校師生千人操，夠提升師生的整體學習興趣。

基金會亦期望，計劃可以吸引更多學生參與，促進普及中華武藝文化，並配合政府實現國民教育和國家安全教育。