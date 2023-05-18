學生參觀《香港01》入錄影廠學做主播 視頻總監即席指導上鏡技巧
優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，荃灣公立何傳耀紀念中學參與《香港01》「我的行動承諾」加強版計劃套裝，讓過百名中二學生參觀《香港01》，了解新聞機構運作，當中學生更有機會走進錄影廠學習面對鏡頭做主播。是次活動由《香港01》視頻及內容策略總監許栢倫任參觀導師並親自指導主播及演說技巧。
當日參觀學生獲安排進入錄影廠，親身感受傳媒工作氣氛，更可即場體驗成為新聞主持及主播，嘗試面對鏡頭報導新聞。
許栢倫主持該環節時分享《香港01》製作視頻的工作流程及特點，並介紹相關工作內容。他親身指導學生時，分享不少主播面對鏡頭時的技巧，例如需要留意自己的聲線、語速、站姿、手部動作及眼神等，亦需要留意攝影機的位置，配合攝影師的指示。
在主播體驗環節中，每名學生都有機會輪流報道「01偵查」，「01中國」，「01國際」，「01娛樂」，「01教育」等七個真實新聞案例。學生將獲分發相關新聞稿件和照片，然後即場整理資料和準備報道文稿，然後在字幕機的幫助下在鏡頭前報道新聞。
活動希望訓練學生組織力及演說技巧，配合教育局在媒體及資訊素養範疇中， 「提取和整理資訊、產生及表達新意念」，「找出和獲取相關資訊」等學習目標。學生報道後許栢倫會即場點評學生表現，並向學生講解傳媒工作者需具備要的素養及專業標準，讓學生學習「有效地、符合道德地及負責任地使用、提供和互通資訊」、「認識社會上資訊提供者的角色和功能」等教育局媒體及資訊素養學習目標。
目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。
《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。
如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：
電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）
WhatsApp或電話聯絡：35828747