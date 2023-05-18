學生參觀《香港01》入錄影廠學做主播　視頻總監即席指導上鏡技巧

優質教育基金「我的行動承諾」加強版計劃涵蓋媒體及資訊素養範疇，荃灣公立何傳耀紀念中學參與《香港01》「我的行動承諾」加強版計劃套裝，讓過百名中二學生參觀《香港01》，了解新聞機構運作，當中學生更有機會走進錄影廠學習面對鏡頭做主播。是次活動由《香港01》視頻及內容策略總監許栢倫任參觀導師並親自指導主播及演說技巧。



視頻及內容策略總監許栢倫分享了現時傳媒製作視頻時的工作流程及特點，並介紹了《香港01》的相關工作內容。（余俊亮攝）

當日參觀學生獲安排進入錄影廠，親身感受傳媒工作氣氛，更可即場體驗成為新聞主持及主播，嘗試面對鏡頭報導新聞。

許栢倫主持該環節時分享《香港01》製作視頻的工作流程及特點，並介紹相關工作內容。他親身指導學生時，分享不少主播面對鏡頭時的技巧，例如需要留意自己的聲線、語速、站姿、手部動作及眼神等，亦需要留意攝影機的位置，配合攝影師的指示。

在主播體驗環節中，每名學生都有機會輪流報道「01偵查」，「01中國」，「01國際」，「01娛樂」，「01教育」等七個真實新聞案例。學生將獲分發相關新聞稿件和照片，然後即場整理資料和準備報道文稿，然後在字幕機的幫助下在鏡頭前報道新聞。

活動希望訓練學生組織力及演說技巧，配合教育局在媒體及資訊素養範疇中， 「提取和整理資訊、產生及表達新意念」，「找出和獲取相關資訊」等學習目標。學生報道後許栢倫會即場點評學生表現，並向學生講解傳媒工作者需具備要的素養及專業標準，讓學生學習「有效地、符合道德地及負責任地使用、提供和互通資訊」、「認識社會上資訊提供者的角色和功能」等教育局媒體及資訊素養學習目標。

視頻及內容策略總監許栢倫親身指導學生時，亦分享了不少新聞報導技巧。（余俊亮攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，為學校提供媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『媒體資訊素養活動』）

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