土瓜灣陳維周夫人學校停辦新來港學童啟動課程　教育局委兩校續辦

受到移民潮及適齡學童人數下降等影響，今年有多間小學因收生不足，9月新學年（2023/24）獲派「0班」小一，面臨殺校。為新來港學童提供「啟動課程」的土瓜灣保良局陳維周夫人紀念學校，也宣布因教育局政策改變，新學年停辦啟動課程，教育局安排另兩間學校頂上。



翻查教育局網頁資料，保良局陳維周夫人紀念學校為新來港學童適應本地教育而設，為全港唯一一間為內地及非華語新來港兒童提供「新來港學童啟動課程」的小學。



改由黃大仙官小及地利亞英文小學開辦啟動課程

土瓜灣保良局陳維周夫人紀念學校為內地及非華語新來港兒童提供小一至小六全日制「啟動課程」，以助新來港兒童適應本港學校生活，是全港唯一一間。不過在新學年，該校已不在相關名單上，但就加入黃大仙官立小學及地利亞英文小學暨幼稚園，為內地兒童提供「新來港學童啟動課程」；校方已在網頁公布，因教育局政策改變，新學年停辦啟動課程。

保良局陳維周夫人紀念學校自2000年起獲教育局資助，於九龍尖沙咀覺士道七號開辦優質小學「新來港學童啟動課程」。學校於2012年由「賈梅士學校」易名為「保良局陳維周夫人紀念小學」，並在9月遷往九龍土瓜灣上鄉道22號新校舍，與香港潮連同鄉會繼續合辦「新來港學童啟動課程」，校名正式確立為「保良局陳維周夫人紀念學校」。

校方曾指競爭日烈 收生數目浮動

翻查學校的2021/2022周年報告，學校曾提到區內提供支援新來港學童學習的學校增加，競爭日烈，而收生人數視乎入境審批時間及社會狀況影響，以致收生數目浮動。

教育局在2000年9月正式落實推行全日制「啟動課程」，為新來港兒童提供支援。兒童可選擇先行修讀這個綜合課程，然後才入讀合適的學校。由2002年1月起，有關服務已擴展至包括新來港內地兒童、非華語兒童及回流兒童。相關課程為期六個月，每年9月及3月開班，課程是在校舍內舉辦，每班人數約為20人。