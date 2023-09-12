公民科︱一日內地考察團7小時在車上　教育局倡車上講解及學習

政府就《施政報告》舉行地區諮詢，上月的第二場諮詢就有學生指參加的「公民與社會發展科」的一日內地考察團，有七小時在旅遊巴上過。教育局於23/24學年就行程作出改動，一日團由8個減至3個。針對車程過長的問題，教育局總課程發展主任許承恩認為「搭車唔係淨係搭車」，車上亦可有導遊講解及學習。



有學生則表示參加考察團能「開眼界」，「有啲可能真係課堂唔會了解到嘅，係一定要靠考察或者親身去睇，就會知佢嘅發展係點。」例如她到愛飛客航空科普基地參觀，認識到國家的力量非常強大，「會覺得我嘅祖國原來已經係去到一個咁先進嘅發展，咁我都會覺得好為我嘅國家或者為𠵱啲幫助國家發展嘅人去為榮。」



本學年增7個四至五天廣東省外行程

教育局於2022/23學年就公民科內地考察推出22個一至三天的廣東省內行程，逾43,000學生及5,000教師參與。教育局總課程發展主任許承恩表示，2023/24學年的行程將增至26個，當中新增7個四至五天的廣東省外行程，而一天團的比例則由8個減至3個。

教育局會為參與四天或以上行程的學校提供額外人手，並有兩名教育局人員會隨團出發，以降低師生比例，確保內地團質素。

許承恩認為車上亦可有導遊講解及學習，「就算係交通嘅時間都未必係純交通，冇其他嘢做咁淨係坐喺度搭車。」（馬煒傑攝）

對於有學生反映內地團車程過長及日數短「走馬看花」的問題，曾任教師的許承恩回應說：「我諗有一啲嘢未必係話割裂得咁清晰，意思話搭車唔係淨係搭車，或者話學校去一啲短日數團，比較少日子，亦都唔代表佢冇一啲長日數團有機會學習到嘅嘢。」

他認為學校在報團時已考慮到交通的因素，學校簡報時已解釋途程，車上亦可有導遊講解及學習，「就算係交通嘅時間都未必係純交通，冇其他嘢做咁淨係坐喺度搭車。」

嘉諾撒培德書院副校長陳立宜指交通亦是一種休息的時間。（馬煒傑攝）

嘉諾撒培德副校長：你要爭取時間去休息

嘉諾撒培德書院上學年的考察團是到訪深圳的一天團，副校長陳立宜指交通亦是一種休息的時間，例如坐高鐵因為早出發，可以在高鐵上休息，「點解個行程個設計，我突然之間要你搭咁長嘅車要你咁早起身，因為我想善用個時間，就係你要爭取個時間去休息，尤其是車程比較安穩嘅時候。」

他表示，在車上亦可善用時間舉行活動，例如與姊妹學校學生一同坐車，「佢哋上車其實係好繁忙一路唱民謠，唱足兩個鐘，其實幾開心嘅交流嚟。」

學生參加考察團後「絕對會想回內地發展」

嘉諾撒培德書院學生黃斯鎇指雖然參加一日團，但學校會在出發前有資料及功課提供，以認識接下來要去的景點，所以親身到景點後都會有初步的認識，可以直接學習。她到東江縱隊紀念館參觀，指從中了解到為國抗日英雄的歷史，感到十分感動，「因為我可以喺咁和平年代出世，喺咁和平年代生活，我都好感欣。」

中華基金中學的張諾瑤亦是參加一日團，她認為時間上是比較緊迫，加上景點間相距或較遠，參觀時間未必很長，但因為有預備，有大慨的認知，加上導遊的解說，對景點亦會有一定了解，達到考察的目的。

對於參與考察團的得着，順德聯誼總會譚伯羽中學的高清悠指從課本本來已對國家發展有一定認識，參加考察團後更能「開眼界」，例如她們參觀愛飛客航空科普基地，「有啲可能真係課堂唔會了解到嘅，係一定要靠考察或者親身去睇，就會知佢嘅發展係點。」

高清悠表示，考察團中第一次了解中國航空發展，認識到國家的力量非常強大，「會覺得我嘅祖國原來已經係去到一個咁先進嘅發展，咁我都會覺得好為我嘅國家或者為𠵱啲幫助國家發展嘅人去為榮。」她指如將來有創業的打算，絕對會想回內地發展，因為不論橫琴、前海或南沙，都為香港人提供很多優惠政策，如果會選擇創業會是很好的起點。