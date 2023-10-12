ChatGPT│峰會討論科技對教育影響　專家倡學校調整教學增運算思維

薯片叔叔共創社與國際教育技術協會（ISTE）於今日（12日）舉行亞洲教育峰會，峰會為中小幼教育工作者而設，講者有來自不同地方的教育工作者，分享如何以科技提升學習成果、改善學生福祉及科技進步對教育工作者和道德層面所帶來的影響。



國際教育技術協會首席創新官（Chief Innovation Officer）Joseph South於致辭時提到，有研究指於2037年由機器完成的工作將由近年的34%上升至43%，不過人類比機器仍有優勝之處。他建議學校調整教學內容，幫助學生迎接未來挑戰。



Joseph South指出，過去的科技如Netflix需時約3.5年累積100萬名用戶，而ChatGPT只需5天，可見其滲入速度相當之快。另外，現時已經有約35%英國老師表示，有於工作中使用人工智能。

Joseph South指出，科技涉入生活速度極快，過去Netflix需時約3.5年累積100萬名用戶，而ChatGPT只需5天。(盧勁揚攝)

研究指2037年機器完成工作升至43%

他引用研究數字，提到員工使用ChatGPT有助提升工作表現，而且成果提升的幅度對原本表現較差的員工更為明顯。不過，同一個研究亦指出，員工使用ChatGPT處理商業解難時，工作表現不升反跌，可見並非萬能。

現場頒發教育科技英雄獎，其中K12組大獎（Gran Award）由香港教育大學賽馬會小學獲得，薯片叔叔共創社創辦人曾俊華(左)到場頒獎。(盧勁揚攝)

教大賽馬會小學奪教育科技英雄獎

他又以LinkedIn數字為例，說明現時僱主最希望員工擁有的技能包括工作彈性、專業道德、社會視角等，均是人工智能未能取代。他建議學校深化教學內容，例如將數學內容調整至運算思維及電腦模組訓練、將小組作業提升至解難學習以至是社區參與等。

峰會有多間來自各地的教育科技公司分享他們的理念及教育科技方案。另外，同場亦頒發了教育科技英雄獎，其中K12組大獎（Gran Award）由香港教育大學賽馬會小學獲得。