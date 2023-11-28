屯門區中學｜8間英文中學名單　附自行分配學額數字、收生要求

屯門區位於新界西部，區內共有37間中學，當中有2間屬官立學校、35間屬資助學校、沒有直資學校。屯門區設有8間英中，當中包括保良局百周年李兆忠紀念中學、屯門官立中學及仁愛堂田家炳中學等。



屯門區英中名單

附表一：屯門區英文中學名單

仁愛堂田家炳中學

屯門官立中學

保良局百周年李兆忠紀念中學

保良局董玉娣中學

南屯門官立中學

香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學

馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學

順德聯誼總會梁銶琚中學

附表二：屯門區中學名單

中華基督教會何福堂書院

中華基督教會譚李麗芬紀念中學

仁愛堂田家炳中學

仁愛堂陳黃淑芳紀念中學

仁濟醫院第二中學

屯門天主教中學

屯門官立中學

加拿大神召會嘉智中學

佛教沈香林紀念中學

妙法寺劉金龍中學

明愛屯門馬登基金中學

東華三院辛亥年總理中學

東華三院邱子田紀念中學

東華三院鄺錫坤伉儷中學

青松侯寶垣中學

保良局百周年李兆忠紀念中學

保良局董玉娣中學

南屯門官立中學

宣道中學

迦密唐賓南紀念中學

香海正覺蓮社佛教梁植偉中學

香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學

恩平工商會李琳明中學

浸信會永隆中學

馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學

崇真書院

深培中學

順德聯誼總會梁銶琚中學

順德聯誼總會譚伯羽中學

嗇色園主辦可藝中學

新生命教育協會平安福音中學

新會商會中學

聖公會聖西門呂明才中學

裘錦秋中學（屯門）

路德會呂祥光中學

廠商會蔡章閣中學

鐘聲慈善社胡陳金枝中學