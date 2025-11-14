31歲女神4年婚姻玩完未獲孩子監護權 「淨身出戶」街市擺檔維生
前女團「City魅」Una（林書葶）過去曾擔任《國光幫幫忙》助理主持，她在2020年與圈外男友結婚後，2022年迎來一對龍鳳胎，本以為步入人生幸福階段，未料婚姻僅維持4年便畫下句號。離婚後，她在節目《單身行不行》中首度公開談論生活現況，坦言自己淨身出戶，雖未獲孩子監護權，但每隔一週仍可與兩個孩子相聚。
Una透露，與孩子相處時有許多心痛時刻。兒子總能開心玩耍，但女兒則比較敏感，有次開車接送時，女兒望著窗外眼眶泛淚卻一句話也不說，讓她心痛又無奈。她說：
雖然無法天天陪伴，但孩子是我撐下去的力量。
清晨就到街市場搶位搵食：
為了應付經濟壓力與孩子撫養費，Una開創多重收入來源。她清晨就到市場搶攤位，販售童裝，甚至在攤位旁增加蔬菜攤，笑稱：
人家賣魚賣肉，我就在旁邊擺童裝。
此外，她還在舞蹈教室兼職櫃台，有通告就接，展現自力更生的精神。
談到生活辛苦，Una坦言現今童裝市場競爭激烈，家長普遍希望衣服耐穿又比價仔細，銷售不易。但想到孩子是自己冒著生命危險生下，她仍咬牙堅持，唯一放鬆方式就是：
晚上小酌片刻。
