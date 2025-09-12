韓籍成員搶盡風頭？啦啦隊女神「一粒」高EQ回應：是我學習的對象

台鋼雄鷹本土啦啦隊Wing Stars人氣成員一粒（趙宜莉），因魔性的葉保弟應援曲而知名。



面對韓籍啦啦隊紛紛來台的現象，她表示不會視為壓力：

因為她們每個人舞蹈能力都很好，加上妝髮與社群經營都很專業，是我學習的對象。

一粒認為韓籍啦啦隊是很好的學習對象。（中天新聞網授權使用）

談到隊上兩位韓籍啦啦隊友安芝儇與Mingo（朴旻曙），26歲的一粒觀察到她們很專注在表演，舞蹈練習相當仔細，也會去想一些小巧思，相當佩服她們在異地打拚的毅力，而球迷其實各有喜好，並不會覺得韓籍啦啦隊是威脅：

畢竟本土女孩還是有語言優勢，與粉絲的互動更直接。

當初因葉保弟應援曲爆紅，一粒表示那時加入啦啦隊才幾個月，等於「被逼」得迅速成長，自己後來分析受到歡迎的原因除了音樂比較宮廟風，讓大家耳目一新，再來就是編舞較「絲滑」，隨著身體擺動，會讓大家一直想看下去。

不過一夕成名，有部分網友批評皮膚不好，讓她壓力大到關在家裡廁所痛哭，到現在經過了一年多，一粒面對負面評價的心態更成熟：

為了批評而批評的話，我就會自動把它刪掉，所以不太受影響。

一粒已能從容面對酸民批評。（中天新聞網授權使用）

回憶小時候課堂上連舉手都不太敢，現在卻能自信站上應援舞台，天生個性內向的她就讀輔大時是織品與法文系雙主修，因為疫情，放棄去法國當交換生的計畫，先到科技公司做櫃檯，工作一年多才臨時抱佛腳去參加啦啦隊甄選，其實我從小就喜歡跳舞，會跟幾個女生同學，練習少女時代新MV的舞蹈，只是中學後就沒再跳，等大學畢業後開始工作，才認真思考自己到底喜歡什麼，體認到真的很喜歡跳舞，「而且回高雄，就可以遠離台北常下雨的天氣」。

當時甄選就是瘋狂看線上啦啦隊的影片，只是其他很多人都是表演科班出身，我有點受到打擊，好在後來幸運獲選。

一粒吐露評審給她的理由是「很有觀眾緣」，對她來說是一劑強心針，後來也因英文流利幫球團接待外賓，招待過史瓦帝尼總理，不過一粒笑說現在法文沒複習快忘光。

儘管因一曲爆紅，一粒說自己其實看得很開：

遲早也會有一天葉保弟沒那麼常上場時，我可能也會被大家淡忘，所以我會想辦法看有沒有什麼地方能被大家記住，隨緣吧，而且我的粉絲們也比較安靜乖巧。

大I人的她談到參加節目主持，一開始也是壓力很大：

節目玩遊戲大家都很認真，我第一次去錄時，真的不知什麼時候該插話，錄了幾集後才比較樂在其中。

未來就算轉換跑道沒繼續當啦啦隊，一粒也想從事與群眾有互動的工作：

比如經營社群這一種，只是不以啦啦隊的身份，我蠻是喜歡跟大家互動的感覺，不會想完全退居在幕後。

