日劇「初代治癒系女神」爆驚人過去　曾與同性拍拖　還是不良少女

女演員飯島直子（57歲）作為嘉賓出演日前播出的TBS電視台節目《人生最高餐廳》。



節目中，她坦然承認自己中學時代曾是「不良少女」。

飯島直子（NHK）

當主持人加藤浩次問道「飯島女士，您小時候是什麼樣子的呀？」時，飯島回答：

我小時候是『外柔內剛型』，特別不愛說話。而且在家裏總覺得『好吵啊』……大概是這種感覺。

隨後加藤追問道「那您上中學後就成了不良少女嗎？」，飯島立刻回答「是的」。她接着說道：

（小學的時候）我也被人欺負過，所以心裏一直憋着一股勁兒，心底裏甚至會想『真討厭，總有一天要報復回來』。

當加藤進一步追問「那時候學習嗎？」，飯島再次立刻回答「不學」。節目固定成員島崎和歌子問道「那您當時的書包是那種塞得鼓鼓囊囊的類型嗎？」，飯島則坦言：

我那時候根本不背書包，（就連課本也）不會隨身帶。

飯島還回憶，中學時曾被學姐「大姐頭」告白，之後兩人交往過。她說道：

我當時想，如果拒絕的話，學姐也會沒面子……所以就答應交往了。後來那位學姐還會跟其他學生說『喂，不準對飯島動手動腳』。

飯島直子於20世紀80年代後半段進入演藝圈，1994年起通過出演飲料「Georgia」（注：可口可樂日本旗下咖啡飲料品牌，中文通常保留「Georgia」原名）的廣告等作品走紅。憑藉出眾的美貌與獨特氣質，她還被稱作「初代治癒系女演員」。