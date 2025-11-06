日本藝人出川哲朗澳洲Gay吧遭包圍性侵事件　揭完整過程慘絕人寰

日本早年的綜藝節目尺度大，女性嘉賓遭襲胸、言語性騷擾簡直家常便飯，直到這幾年才因性別意識抬頭而有所改善。



近期幾樁性侵案讓日本鄉民討論起「受害者沒說不要就不是性侵」的話題，更回顧了一起發生在綜藝節目上的案件。

20多年前出川哲朗還是新人，當時他參與綜藝節目《前進吧！電波少年》的「防止愛滋企劃」飛往澳洲悉尼。（YouTube@進め!90s少年）

出川哲朗為免影響節目不敢拒絕 只能對性侵者說：「不要用屁股，用嘴巴行嗎？」▼▼▼

原來資深諧星出川哲朗20多年前曾遠赴澳洲出外景，當時前往一家Gay吧卻遭到國外大漢包圍性侵，節目人員卻置之不理，這起案件如今被掀出來討論，也讓日本網友看傻眼。

出川哲朗澳洲Gay吧出任務 竟慘遭壯漢包圍性侵

20多年前出川哲朗還是新人，當時他參與綜藝節目《前進吧！電波少年》的「防止愛滋企劃」飛往澳洲悉尼，並前往當地的Gay吧發放節目特製的保險套，節目組還幫出川哲朗準備皮衣外套，讓不是同志的他更融入Gay吧氣氛。這家Gay吧是先在一樓找喜歡的對象，再到二樓「調情」。由於店家規定，節目製作團隊只能在外守候，僅由出川哲朗單槍匹馬入店執行企劃。

出川哲朗現照（Instagram@eriakiiharu3203）

出川哲朗上到二樓就開始發保險套，未料被七、八名國外精壯大漢團團包圍，而且都只穿著內褲，還陸續脫下內褲，要出川哲朗幫他們戴上保險套。然而到這邊節目工作人員都只在店外守候，完全沒有要救人的意思，就連出川哲朗大喊：

我的屁股被弄了！

都毫無反應，更在節目字幕上調侃「出川哲朗愛愛了」。

出川哲朗回顧受害太痛苦 日網友替他心疼

多年後出川哲朗也在其他節目上分享當時遭害經歷，他稱自己當時全裸被壓在撞球桌上，這才意識到這些都不是節目安排好的橋段，然而不論怎樣對胸口麥克風大喊「出事了！出事了！」都沒有工作人員要前來幫他。出川哲朗還稱自己被「進洞」的經歷超痛：

那之後的疼痛可不是開玩笑的！我至今都很難忘，忘不了澳洲撞球桌上方的天花板。

也曾表示這段經歷令他「氣憤又難堪」。

實際上不只出川哲朗，經典綜藝《日本不准笑》也曾安排另一諧星山崎邦正在男廁遭襲的片段，當時他為避免破壞節目效果而難以直接拒絕該橋段，只能說：

不要用屁股，用嘴巴行嗎？

山崎邦正（現名：月亭方正）（Instagram@houhouhouhou21）

這也跟日本最近幾起案件的判決有關，到底「沒有明言拒絕」的狀況下性侵案是否能成立。

對此日本網友認為當年的綜藝幾乎只有「很殘酷」跟「極度殘酷」的兩種狀況，更認為不該輕放這些製作人，也別拿一切都是節目腳本當藉口來踐踏藝人。

