離婚兩年44歲女星被拍到與電視台製作人街頭拖手攬腰　傳已半同居

多情女星安達祐實（44歲）迎來新戀情！《NEWS POST SEVEN》捕捉到她與新戀人A先生處於半同居狀態的消息。



10月上旬的一個工作日，有人目擊到A先生在等紅燈時，伸手攬住安達祐實的腰，兩人親密依偎，宛如情侶約會的場景。

10月上旬的一個工作日，有人目擊到A先生在等紅燈時，伸手攬住安達祐實的腰，兩人親密依偎，宛如情侶約會的場景。（NEWSポストセブン）

安達祐實新戀情曝光 甚至已與A先生半同居：

記者就兩人交往一事向安達所屬事務所詢問，得到的回應是：「私人事務交由本人處理」。那麼，這位A先生究竟是何許人也？某電視台相關人士透露了詳情：

A先生是NHK的職員，年齡與安達祐實相仿。他曾參與電視台內多個重大項目，作為一名幹練的製作人頗具名氣，過去還曾負責過安達祐實出演的作品。兩人的關係似乎從今年開始逐漸拉近。

安達祐實現況（Instagram@_yumi_adachi）

更多安達祐實的相片：

+ 23

從童星時期出道至今，安達祐實的演藝生涯已超過40年，期間她的戀情時常引發關注。首次被報道熱戀時，對象竟是比她年長21歲的演員黑田阿瑟（64歲）。當時，安達祐實在接受電視節目採訪時表現得十分從容，稱：

我不在意年齡差距，我們都是演員，很合得來。

與黑田阿瑟分手後，安達祐實於2005年9月14日與搞笑組合「Speed Wagon」成員井戶田潤（52歲）閃婚，震驚了世人。然而，兩人在2009年1月以「因工作繁忙導致彼此疏遠」為由離婚。2006年4月出生的長女，其撫養權歸安達祐實所有。

2014年11月，安達祐實宣佈與為自己拍攝寫真集、比她年長2歲的攝影師桑島智輝再婚。2016年7月，兩人的長子出生，但在2023年12月，安達祐實宣佈了與桑島智輝離婚的消息。

在與A先生約會的前一天，安達祐實還曾與桑島智輝在東京都內的一家家庭餐廳見面。（NEWSポストセブン）

當時，安達祐實在Instagram上寫道：「對於能與前夫桑島先生共同走過10年時光，我心懷感激。我們的人生雖會經歷種種變化，但未來仍會以各自的方式繼續前行。」

正如她筆下「未來仍會繼續前行」這句話所言，如今安達祐實在與新戀人交往的同時，似乎也與桑島智輝保持着良好關係。在與A先生約會的前一天，安達祐實還曾與桑島智輝在東京都內的一家家庭餐廳見面。

當天，安達祐實並未特意偽裝，身着灰色襯衫搭配牛仔褲的休閒裝扮赴約，走進了餐廳。在場的一位顧客回憶道：

她身上確實有一種引人注目的氣場。妝容精緻的安達祐實，看起來完全不像40多歲的人，顏值特別高。當時她和一位金髮戴墨鏡的男士在一起，兩人氛圍十分放鬆，就像夫妻一樣，時而對視，時而親密交談。即便只是在家庭餐廳吃着平價午餐，兩人同框的畫面也十分和諧美好。

儘管夫妻關係已然結束，但作為孩子們的父母，這一點從未改變。如今的安達祐實，無論是作為女性，還是作為母親，似乎都在過着充實的人生。