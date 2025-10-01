37歲日本女星被爆熱戀小14歲小鮮肉　男方爸爸是球星與尼馬有交情

2023年12月與人氣偶像組合「KAT-TUN」前成員赤西仁（41歲）離婚的女演員黑木梅紗（37歲），據17日發布的《周刊文春》電子版報道，其相關內容以《〈與赤西仁離婚2年後〉黑木梅紗「原宿約會」對象曝光》為題。



關於黑木梅紗戀愛約會的對象，早在8月，社交平台（SNS）上就已有相關目擊訊息流傳。由於《周刊文春》在前一日（16日）通過官方X（原Twitter）預告稱：

黑木梅紗戀愛約會對象為小14歲的頂級練習生。

因此有X用戶推測這位練習生（ジュニア）是尊尼事務所（Johnny's）旗下的練習生。然而最終，《周刊文春》報道的與黑木梅紗戀愛約會的對象，並非尊尼事務所旗下練習生。

黑木梅紗（IG@meisa_kuroki）

點圖放大看更多黑木梅紗照片：

+ 12

正如今年8月23日，一位在X上自稱顧問的女性發文稱「黑木梅紗和三浦孝太是不是在約會呀？（在麻布十番祭上）」，這位約會對象正是前日本國家足球隊「國王和久」三浦知良（58歲）的次子、格鬥選手三浦孝太（23歲）。

孝太於2021年12月在「RIZIN.33」賽事中完成職業出道。

三浦孝太是前日本國家足球隊「國王和久」三浦知良的次子。（IG@kota_miura_official）

點圖放大看更多三浦孝太的照片：

+ 9

尊尼事務所因創始人Johnny喜多川前社長（2019年去世）的性侵問題，於2023年10月將公司名稱更改為「SMILE-UP.」。與此同時，官方網站上「尊尼Jr.」（ジャニーズJr.）的表述也更改為「練習生」（ジュニア）。據悉，「練習生」（原「尊尼Jr.」）是對尚未擁有個人官方資料頁面的藝人的統稱。

此次黑木梅紗戀愛約會報道發布後，一位以發布前尊尼藝人相關訊息為主、粉絲數超46萬的知名X用戶發文表示：

『尊尼Jr.』更名為『練習生』帶來的弊端實在太大了。

關於黑木梅紗的前夫赤西仁，今年5月有報道稱其已有新戀人。《女性Seven》5月22日刊報道了赤西仁與女演員廣瀨愛麗絲（30歲）的戀愛消息，對此赤西仁當時在個人X上回應稱：

文中寫着向我求證事實但截至期限未收到回覆，可問題是《女性Seven》的工作人員根本就沒聯繫過我啊。

他還表達不滿：「這樣一來大家根本分不清哪些是真的，太失禮了。大家千萬不要買《女性Seven》，別把寶貴的錢浪費了！」

當時，意外發現「不知道黑木梅紗已與赤西仁離婚」的人不在少數，再加上愛麗絲的「前男友」是人氣偶像組合「SUPER EIGHT」成員大倉忠義（40歲），而大倉忠義與尊尼事務所存在關聯，這一系列關聯讓不少人感到驚訝。

並且，不知是巧合還是有意安排，在《周刊文春》17日報道黑木梅紗戀愛約會消息的同一天，《NEWS POST SEVEN》也報道了赤西仁與廣瀨愛麗絲前往夏威夷旅行的情況。

黑木梅紗（くろき・めいさ）



1988年5月28日出生，沖繩縣人，女演員、歌手。2004年，憑藉冢公平執導的作品《熱海殺人事件·來自平壤的女刑警》擔任主演，正式出道。此外，她的參演作品還包括2009年的電視劇《任俠看護》、2014年的電影《魯邦三世》等。



私生活方面，2012年2月，她宣佈與「KAT-TUN」前成員赤西仁結婚；同年9月，兩人的長女（第一個孩子）出生；2017年6月，長子（第二個孩子）出生。2023年12月宣佈離婚時，兩人聯名發表評論稱：「今後，家人依然是我們的首要考量，我們將以新的形式構建夥伴關係。」



三浦孝太（みうら・こうた）



2002年5月28日出生，兵庫縣人，前日本國家足球隊「國王和久」三浦知良的次子。2021年12月在「RIZIN.33」賽事中完成職業出道。其Instagram粉絲數高達289萬，同時也以YouTuber的身份開展活動。他與巴西國家足球隊的尼馬（Neymar）一家有着家族間的交往。

