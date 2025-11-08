59歲超模Cindy Crawford帶24歲女兒Kaia Gerber亮相　同框像姊妹

永遠的超模仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）周六帶著同樣是模特兒的24歲女兒凱亞葛柏（Kaia Gerber）出席洛杉磯舉辦的LACMA 藝術與電影慈善晚宴（Art & Film Gala），母女倆以貼身閃亮禮服華麗亮相，被形容根本像是姊妹。



Kaia身穿一襲優雅的紅色禮服，以銀色耳環與多枚銀黑色戒指作為點綴，為整體造型增添精緻氣息。在這場星光熠熠的盛會上，她挽著59歲母親的手登場，Cindy Crawford以復古的荷里活女星風格亮相，腳踩一雙黑色皮革高跟鞋，更襯出修長身材，狀態好到讓人驚嘆，絲毫不遜色於女兒。

59歲超模Cindy Crawford與24歲女兒Kaia Gerber紅毯大秀火辣身材，宛如姐妹。（gettyimages）

更多Cindy Crawford和女兒Kaia Gerber晚宴紅毯照和其他同框照片👇👇👇

+ 17

母女最近再度合作拍攝Zara的串流時尚節目第二季，挑選出屬於她們的「完美衣櫥」系列。節目中，她們一邊試穿Zara的時裝，一邊聊起彼此的風格影響。

Kaia坦言：

我想我受到媽媽的影響很多，不管是有意或無意。我們喜歡的經典單品很相似，但在搭配方式上各有不同。

Cindy則笑著補充說：

我在伊利諾伊州長大，我的媽媽對時尚沒什麼興趣，但Kaia卻是在我和我的朋友們的衣櫃中長大的！

【延伸閱讀】91歲美國超模登雜誌封面創最高齡紀錄 無懼歲月外貌身材零跌watt（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

克莉絲汀史都華導演處女作亮相坎城！穿Chanel粉色薄紗裙展率性俏皮

「誇張圍兜兜」招蜂引蝶！艾瑪史東坎城遇「蟲蟲危機」嚇到花容失色秒閃退

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】