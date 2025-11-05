木村拓哉女兒木村心美男友曝光？被拍到的士上與他「身影交疊」

木村拓哉和工藤靜香的24歲長女木村心美被爆熱戀中，對象是29歲排球選手小川智大，2人被拍到在計程車上身影交疊、互動親密，小川智大還情不自禁吻上木村心美的左臉頰。



根據「週刊文春」報導，2人低調交往去年還一起甜蜜同遊韓國，10月13日木村心美在關西舉辦長笛獨奏會，演出結束後她沒住酒店，而是住進小川智大的公寓裡。

木村拓哉和工藤靜香的24歲長女木村心美被爆熱戀中。（cocomi_553_official@IG）

2人是異地戀，對戀情非常小心保護。面對日媒追問是否和木村心美交往中，小川智大愣了一下，隨後表示「私人問題不便回答，因為我說的每一句話可能都會影響很多事情，所以無法詳細說明，真的很抱歉」。

對於被拍到在計程車上互動親密，小川智大這才鬆口「我們關係很好」，至於木村心美是否覺得他比爸爸木村拓哉還帥？小川智大笑答：

這個我就不清楚了，不過我們關係很好。

