男星淡出影壇後傳投資失利負債1.2億　風光時曾拒與徐若瑄演床戲

黃立成近來投資的加密貨幣以太幣大跌，導致數度被平倉，傳出帳戶一夕歸零，甚至負債1516萬美元（約港幣1.2億元）。



日前是他53歲生日，難得分享自拍照，並謝謝大家的生日祝福，同時也祝福大家「Uncle希望你們健康又好野」。

黃立成近來因投資以太幣大跌負債。

黃立成已淡出演藝圈多年，不過在投資經商事業有不錯的眼光，曾經投資開過夜店、直播平台、經紀公司，都有著不錯的成績，近年也加入虛擬貨幣圈，還創立去中心化版權的交易平台Machi X，而他也透露為何沒再繼續拍戲的原因。

他透露2011年拍了《殺手歐陽盆栽》，之後也陸續接拍了《變身》、《大尾鱸鰻》等作品，甚至還到荷里活客串演出，與愛瑪史東（Emma Stone）、賴恩高斯寧（Ryan Gosling）、辛潘（Sean Penn）、喬許布洛林（Josh Brolin）一起演戲，當時覺得「我的時代來了！片約不停不停塞爆我的信箱」，於是他就放話：

不是男主角，我不演！

而這結果就是「沒人找」，連徐若瑄找他客串演床戲，雖然很想答應，但是為了堅持自己的原則就拒絕。

徐若瑄曾邀請黃立成客串演床戲。

如今15年過去了，黃立成笑稱：

還有人要看我演男主角嗎？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】