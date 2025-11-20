王子偷食人妻｜粿粿獲邀拍AV？傳成人直播平台SWAG開出優厚條件

粿粿出軌王子（邱勝翊）與范姜彥豐的婚變風波引發網友熱議，而粿粿也因此形象大傷，工作瞬間跌入谷底，在此時向來喜歡找爭議人物的成人直播平台SWAG，傳出向粿粿發出合作邀請。



據「鏡週刊」報導，傳出SWAG看中粿粿的潛力，加上她本身在啦啦隊時期與粉絲互動佳，平時直播對她來說也不會太陌生，如今因為出軌風波惹爭議，但平台方認為黑紅也紅，同樣能帶來流量，所以才會想邀約粿粿加入，直播內容形式不拘，條件也優渥。

粿粿（IG@meigo.c）

看更多粿粿照片👇👇👇

+ 23

SWAG則回應，目前都還在研議中，但也保持開放態度，歡迎粿粿隨時加入，雖然粿粿答應的機率很低。

SWAG之前與不少鬧出爭議風波的網紅合作，像是統神張嘉航因評論黃子佼事件失言，還有陳沂被毆後也加入平台，另外也曾向家寧發出過邀約，不過對方並沒有回應。

【延伸閱讀】王子粿粿婚外情｜男星被爆「提供住處」讓二人幽會 范姜彥豐早知（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

與小鮮肉親密接觸 愛雅要先跟老公報備

10年銀色情侶相挺 陳華空降冠軍爽歪

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】