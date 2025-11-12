「混血美少女戰士」驚爆因犯法被解約　本人公開道歉：是恥辱行為

19歲日菲混血新生代女星今森茉耶（まや）遭公司開除！



今森茉耶11月8日透過IG親自發文公開致歉，承認自己「未滿20歲飲酒」，經紀公司「seju」亦發聲明，宣布與其解約，而根據《體育日本報》報導，她演出《超級戰隊》系列中女戰士，電視台亦宣布將她除名。

今森茉耶（Instagram@sakaitakahiro_）

今森茉耶在IG貼出白底文字圖，向社會大眾致歉：

因我的輕率行為造成眾多人困擾與擔憂，深表歉意。

她坦言：

未滿20歲飲酒是身為社會人與一個人的恥辱行為，無論理由如何都不被允許。

並表示已深刻反省，會重新審視自己的生活態度。

今森茉耶為「未滿20歲飲酒」發文道歉。（Instagram@mayaimama04）

經紀公司同日透過官方聲明指出：

確認今森茉耶有未成年飲酒事實，屬重大違約行為。經審慎協議後，決定自今日起解除合約。

同時也強調，今後將加強所屬藝人之法令與品行教育，防止類似事件再度發生。

經紀公司同日透過官方聲明指出：「確認今森茉耶有未成年飲酒事實，屬重大違約行為。經審慎協議後，決定自今日起解除合約。」（seju）

事態持續擴大後，朝日電視台也火速在官方網站公告，宣布今森茉耶退出目前播出的《超級戰隊》系列《第一戰隊五獸者》。今森茉耶在《超級戰隊》中飾演唯一女戰士「一河角乃／豪獸獨角獸」，如今未成年飲酒，直接丟了重要角色。

今森茉耶最初透過TikTok走紅，被簽入經紀公司推出寫真，17歲就奪下「Miss Magazine 2023」大賞。今年2月加入《第一戰隊五獸者》後更是人氣飆升，但9月時她遭《週刊文春》爆料疑似與《五獸者》41歲替身演員淺井宏輔傳不倫戀，還同時與足球選手交往爭議，如今她自爆「未滿20歲飲酒」，確認違法，形象大崩盤，自毀演藝事業。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】