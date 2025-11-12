王子偷食人妻｜《我的少女時代》校花捲粿粿邱勝翊醜聞　丈夫護妻

簡廷芮捲粿粿與王子（邱勝翊）外遇風波，被質疑與「美國行」另一男星王品澔搞曖昧、協助掩護粿王關係？



簡廷芮與老公賴冠儒二度回應，表示沒有婚變！

簡廷芮與老公賴冠儒（Instagram@dewichien）

賴冠儒針對週刊報導、外界質疑妻子簡廷芮與男星王品澔關係，二度發文「妳是好媽媽好妻子」護妻。

賴冠儒針對週刊報導、外界質疑妻子簡廷芮與男星王品澔關係，二度發文「妳是好媽媽好妻子」護妻。（Instagram@crown_ru）

其後簡廷芮也親自回應，直指報導、評論「捕風捉影」，並稱事態對其家庭生活造成極大影響：

從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。

她表示保持沉默是覺得沒發生的事澄清不完，但事情影響不僅她個人，她還是母親、妻子、兒女，簡廷芮：

我有必須保護的家人們。

簡廷芮（Instagram@dewichien）

而今她再度發文：

懇請媒體報導能夠依據事實，避免非真實對話紀錄或沒有根據的無名爆料，不應再波及任何無辜之人。

同時也感謝老公支持，並因對方為非公眾人物卻被捲入風波感抱歉。

簡廷芮IG發文（Instagram@dewichien）

簡廷芮IG全文：

近期因許多捕風捉影的報導與評論，對我的生活、家庭、工作，都造成了極大的影響，從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。



這段時間不說話，是因為知道沒發生的事，我澄清不完，無論解釋什麼，不願相信或想看戲的人還是會繼續謾罵。但我不只是我自己，我同時身為母親、妻子、兒女，我有必須保護的家人們。



懇請媒體報導能夠依據事實，避免非真實對話紀錄或沒有根據的無名爆料，關於此事不應該再波及任何無辜的人。



最後很感謝先生一路上對我的信任與支持，也很抱歉不是公眾人物卻被捲入。就像先生說的，我懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜。



