王子粿粿婚外情｜男星被爆「提供住處」讓二人幽會　范姜彥豐早知

范姜彥豐上月底拍片指控粿粿婚內出軌王子，並指粿粿從美國行回來後就態度丕變，後來甚至連家都不回。



據《鏡週刊》報導，粿粿和王子為掩人耳目，由胡釋安提供自己的住處，讓她可以安心和王子相會。而粿粿也從家中帶走大量現金，范姜彥豐發現後也無可奈何。

王子（前排右）粿粿（後排左三）婚外情被曝有好友胡釋安（後排左一）暗中相助。（meigo.c@IG）

今年9月粿粿被拍到直奔小禎和胡釋安居住的信義區大樓，事後小禎表示並不認識粿粿，《鏡週刊》指出，粿粿去的並不是小禎家，而是和小禎住上下樓的胡釋安家。

胡釋安和粿粿因為《全明星運動會》培養出好交情，當時范姜彥豐控訴美國行的友人幫忙隱瞞，後來又補充晏柔中夫妻陪他度過低潮，卻未提及胡釋安，原因是范姜彥豐知道暗中幫忙粿粿出軌的人就是胡釋安。

而過去范姜彥豐和粿粿以時尚夫妻的形象接了不少業配，為了節稅，夫妻倆都盡量收現金，收入都匯入由粿粿家人成立的公司帳戶內。

粿粿（IG@meigo.c）

在粿粿決心離婚後，粿粿把放在家中的大量現金都搬到王子家中，范姜彥豐雖然知道，但也拿她沒辦法，若真的走上法院，范姜能分到的夫妻財產恐怕也相當有限。

