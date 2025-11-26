黃子佼藏逾2千部未成年不雅影片　二審改判緩刑　她聞訊這樣回應

黃子佼在論壇創意私房非法下載2259部未成年性影像案，他11月24日透過律師聲明宣布「已與被害人全數和解」，25日二審判決出爐，他被改判1年6月、緩刑4年，義務勞動180小時，法治教育3場。



而林予晞當初在黃子佼爆發醜聞後，第一個發聲譴責並抵制的藝人。她25日出席金片子大賽頒獎典禮，提到先前已有發聲，但接下來的部分都交由司法處理。

黃子佼在論壇創意私房非法下載2259部未成年性影像案，11月25日二審判決出爐，他被改判1年6月、緩刑4年，義務勞動180小時，法治教育3場。

黃子佼獲緩刑4年！林予晞昔抵制「露面再回應」

林予晞並表示演員的身分畢竟不是司法、專業心理諮商以及執法人員，

所以我認為後續的行政流程等等，都應該交給專業的行政人員來執行。

隨後更表示身為演員，很有幸透過角色、作品來向外界傾訴自身想法、價值觀，

當然也不能天天發聲，因為這樣就有點失去作為一個演員、一個容器，還對自己的期待。

楊貴媚、李康生曾經擔綱典禮代言人，他們提到去年《愛情萬歲》在大安森林公園的跨年活動大成功，今年一定還會再辦，楊貴媚也笑稱「不過要跨年，大家也不要一直哭，也可以來笑啦」。

