女星老公偷食外母　揭按摩按上床　渣夫：我一次就可搞定你們母女

模特兒出身的台灣女星蔣萍，20歲時與大15歲的編劇老公相識交往1年半就結婚，怎料，結婚第7年時發現老公與自己母親不倫，甚至發生親密關係，導致她心痛離婚。



早前她又上節目回顧這段過往，前夫超慘現況曝光。

蔣萍曾曝老公與親媽外遇 花20多年走出創傷

蔣萍過去在節目中坦言，有位精通命理的鄰居告訴她「你老公外遇已經半年」才開始起疑。

夫妻倆在某次爭吵中，老公驚吐：

我一次就可以搞定你們母女2個人。

才發現這段不倫戀，原來是母親時常手腳痠痛，老公才幫忙「抓龍」（推拿），後來天雷勾動地火甚至發生親密關係，最終決定離婚，她花了20多年才走出這段陰影。

蔣萍曝前夫現況 認「不可能復合」

蔣萍在節目《新聞挖挖哇》中透露前夫近況，對方隨著年齡增長，現在身體不好，工作不順遂，原本都在家或找兼職工作，現在則在當保全。被主持人鄭弘儀詢問：「你會覺得是報應嗎？」蔣萍認為，這是前夫之前種的因，現在的狀況則是過去選擇所帶來的結果。蔣萍透露，雖然已原諒母親對她造成的傷害，正努力放下，但仍沒辦法和前夫復合：

我連坐在他對面都沒辦法，毫無食慾。

至於父親與母親的關係，蔣萍透露，父母年齡相差16歲，導致母親與前夫年紀較接近。80歲的父親原本與哥哥同住，但為不拖累孩子，僅留紙條：「我去住榮民之家了。」便自行搬離，因此父親至今仍未與母親離婚。

