王子偷食人妻｜范姜彥豐拍拖6年前女友曝光　獲讚：靚過粿粿好多

前中信啦啦隊女孩粿粿與范姜彥豐婚變風波持續延燒，范姜彥豐控訴妻子與王子（邱勝翊）婚內出軌，震驚演藝圈。



事件曝光後，網友挖出范姜彥豐10年前曾與《大學生了沒》班底Zoey交往6年，昔日甜蜜合照全部曝光，兩人過去的高顏值組合，引發網友熱烈討論。

范姜粿粿婚姻破裂。（范姜彥豐Facebook）

范姜與《大學生了沒》班底Zoey交往6年的照片被網友翻出。（Threads）

現已成氣質網紅兼老闆 更多Zoey的照片：

+ 27

前女友曾是《大學生了沒》班底

33歲范姜彥豐是台日混血，長相帥氣，身高186公分，畢業於臺北醫學大學牙體技術學系，父親是醫師、母親是日本選美皇后，不只家庭背景好，他疼愛女兒的形象深植人心，在外界眼中可說相當完美。

范姜彥豐疼愛女兒的形象深植人心。（范姜彥豐Facebook）

不過，如今慘遭戴綠帽，范姜彥豐成為全網同情對象，有網友挖出他10年前的女友，是《大學生了沒》節目班底Zoey。

有網友在Threads分享，過去范姜彥豐、Zoey 10年前的甜蜜合照，表示是他「童年所嗑的顏值CP」，在網路掀起熱議，有網友說：

前女友比妻子漂亮多了。

點圖放大看粿粿的照片：

+ 10

不過也有許多人覺得這時候挖出過往隱私不太好。兩人愛情長跑6年後分手。Zoey過去就讀實踐大學應外系，目前則是網拍品牌老闆，社群擁有21萬人追蹤，算是小有名氣的網紅。

粿粿出軌王子話題延燒

回顧整起事件爆發是范姜彥豐透過一段9分鐘的影片分享婚變過程，表示妻子粿粿開始不願告知行蹤，甚至連幾點回家都不想說，最後更是直接不歸家。他指出，妻子自美國回來後性格有很大改變，儘管他為了維繫關係放低姿態，兩人關係仍持續惡化。范姜彥豐在影片中直接指控王子邱勝翊介入他們的婚姻，稱對方「偽裝成朋友」，而自己則成了「戴綠帽的小丑」。他更透露，自己看到了妻子與王子邱勝翊明確的出軌證據，這讓他首次體會到：

撕心裂肺的痛。

對此，粿粿隨即回應，表示對婚姻結束已協議很久，是因為范姜彥豐提出的離婚金額超出她的負擔能力，協商破裂才導致他無預警發布影片，並指稱影片中有許多與事實不符的內容。她強調不想以情緒對抗情緒，會負起該負的責任。而被點名的王子邱勝翊雖否認自己是破壞家庭的人，但坦承自己已從傾聽者變成「過度關心的人」，超越了朋友間應有的界線，並承認：

錯就是錯。

邱勝翊（王子）被爆介入粿粿與范姜彥豐的婚姻當「姦夫」。（IG@meigo.c）

延伸閱讀：

獨／粿粿不倫王子「同遊美國」！ 黃小柔曝人妻真實心聲：怎麼可能去兩週

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】