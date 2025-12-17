女星稱遭抹黑當小三「已寫遺書想自殺多天」　揭被5男神追求內幕

「台大五姬」陳匡怡近日在社群平台發文，指控遭週刊抹黑，導致她情緒低落，甚至出現輕生念頭。



陳匡怡表示，自己曾被多位藝人追求，但媒體卻將她描繪成「小三」及「愛李大仁」，與事實完全相反。她強調，過去被張孝全、陳柏霖、辰亦儒、賀軍翔、郭品超等人追求，皆為多年前且在對方結婚前，並祝福已經結婚的人婚姻幸福。

陳匡怡近日在社群平台發文，指控遭抹黑，導致她情緒低落，甚至出現輕生念頭。（IG@chenkuangyi）

陳匡怡寫好遺書 5男神追求全曝光

陳匡怡在發文中直指某週刊的報導內容失真，達到「變態、病態、無中生有、抹黑」的目的，並表示：

遺書寫差不多了，你們就不用浪費時間了，想自殺很多天了，就這樣吧！

她不具名開砲，媒體將「人品極度低能、幼稚、陷害別人」的2位人渣美化，卻抹黑她的人格與形象，讓她承受極大壓力。

陳匡怡在社交平台公開指出，張孝全及陳柏霖都曾追求過她。（FB@陳匡怡）

陳匡怡公開指出，張孝全及陳柏霖都曾追求過她，並稱：

你們把兩個全台灣最帥的兩個男生，但都被我拒絕的追求者，寫的跟神一樣，然後把我寫小三、愛李大仁，這種偏離事實，完全相反的變態敘述。

此外，她也提到辰亦儒、賀軍翔、郭品超等人曾追求自己，並強調這些事發生於多年前、在對方結婚前，自己也給予祝福。

陳匡怡直呼不想再被寫成「打槍」男藝人、或者是被當「妹妹」，她質疑：

正常人會親吻跟抱自己的妹妹？那就是追求。

她坦言，過去為顧及對方面子未多談此事，現今認為「說出男性有欣賞追求過他們覺得優秀的女性是壞事」。她還透露，身邊有多位朋友因感情問題輕生，自己從未感情坎坷，並呼籲不要再往自己身上造謠。

