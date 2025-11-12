《魷魚遊戲》001號爺爺吳永洙性騷擾案「大逆轉」　一直堅稱冤枉

在《魷魚遊戲》中飾演001號爺爺的演員吳永洙因為捲入Me Too風波，幾乎身敗名裂。



他被控訴強制猥褻，但法院二審判決大逆轉，認為受害人的記憶可能存在失真的可能性，所以無罪推定，改判吳永洙無罪。

在《魷魚遊戲》中飾演001號爺爺的演員吳永洙因為捲入MeToo風波，幾乎身敗名裂。（Netflix《魷魚遊戲》劇照）

吳永洙涉嫌於2017年夏天，在舞台劇巡演期間擁抱後輩女性A某，並在A某住所前親吻其臉頰，共進行了兩次強制猥褻行為，於2022年11月遭到起訴。

檢方在一審和二審中均要求判處吳永洙1年有期徒刑，但繼一審法官判處吳永洙有期徒刑8個月、緩刑2年後，二審法官認為：

（吳永洙）沒有強迫猥褻受害者的事實。

針對擁抱強度不明確這點，認定不構成強迫性騷擾。

吳永洙堅稱自己沒有做出猥褻行為，雖然曾向被害人道歉，但並不代表自己認罪，只是不希望小事擴大。他打出悲情牌，直呼自己冤枉：

我80年的人生在一瞬間崩塌，請讓我回到原本的位置。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】