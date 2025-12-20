2025十大韓劇人氣演員排名　暴君廚師允兒與魷魚遊戲456三甲不入

今年韓劇市場可謂百花齊放，從年初IU、朴寶劍的世紀合作《苦盡柑來遇見你》、朱智勛橫掃大獎的醫療劇《外傷重症中心》，到創下tvN年度收視紀錄的《暴君的廚師》等，部部收穫超高話題熱度。



隨著這些爆款作品的接連播出，許多優秀的演員也藉此機會展露精湛演技，圈粉無數，成為社群上的焦點人物。有誰憑藉作品成功鞏固頂級地位？又有哪位新人一舉奪下多項大獎，聲量暴漲呢？

《網路温度計DailyView》鎖定了2025年播出的所有韓劇，並透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查2025年1月1日至11月27日備受關注的「2025韓劇爆紅演員TOP 10」。從勇奪雙料視帝的實力派，到挑戰跨世代演出的國民女神，馬上跟著我們一起揭曉這些佔據你社群版面的話題演員吧！

【懶人包】一個圖輯看清2025十大韓劇爆紅演員排名結果：

+ 15

No.10 李濬榮

李濬榮最初於2014年以藝名Jun加入男子團體U-KISS出道，但近年來他憑藉出色的演技成功轉型，在影視圈中表現活躍。2025年可說是李濬榮的作品爆發期，他參與的4部電視劇接連播出，成為年度話題焦點人物之一。他所飾演的角色類型極為多變，無論是《苦盡柑來遇見你》中因現實壓力而分開的深情初戀前男友、校園動作劇《弱美男英雄 Class 2》中具備張力的冷酷反派，或是《24小時健身俱樂部》中練就健壯肌肉的熱血健身房經理等，都展現了其作為演員的廣泛戲路。

李濬榮不僅在戲劇中表現亮眼，更在主演的韓劇《浪漫電影》中親自演唱英文原聲帶〈Under Sunset〉，展現了其歌手的跨界實力。憑藉著多部作品的成功，李濬榮獲得了廣泛認可，成功入圍了第16屆韓國電視劇大獎、第4屆青龍系列大獎的「優秀男演員」及「男配角獎」。

No.9 李政宰

作為韓國影壇的標誌性人物，2025年李政宰再以「#456成奇勳」的身份回歸大眾視野，新作品《魷魚遊戲》第3季為該系列最終章，劇情圍繞著他與「負責人」（李炳憲 飾）的最終對決，以及揭開遊戲背後更多秘密的過程，雖然成功在Netflix電視節目類別所有93個國家中位居全球第一，但收穫的評價褒貶不一。

李政宰（Instagram@n_jael_in_us）

此外，今年11月播出的韓劇《不幸的幸會》也成為他帶來全新話題的焦點。這是李政宰時隔15年再次主演的浪漫愛情喜劇，與林智妍搭檔主演，講述國民演員與菁英記者的故事。然而，由於兩位演員相差18歲，觀眾對於這對「忘年戀CP」組合展開了熱烈討論，帶動聲量上漲，「比起說心動，看起來更像逃課被教授抓到緊張的大學」、「整個像爸爸來接女兒下課」、「李政宰雖然還是帥大叔，但拜託已經不適合演這種好嗎」。

No.8 朴寶英

韓國「零負評女神」朴寶英，以嬌小可愛的外型和極具感染力的精湛演技著稱，早期以《大力女子都奉順》、《某天，滅亡從我家玄關進來了》等浪漫愛情劇展露頭角，近年來則持續挑戰多樣化的角色展現演藝事業的更多可能性。

2025年，朴寶英透過韓劇《未知的首爾》再次成為話題焦點。她在劇中首次挑戰一人分飾兩角，飾演一對個性截然不同的雙胞胎姊妹，分別是自由奔放的退役田徑選手柳未知，與追求完美的國營企業職員柳未來。她精湛的演技讓觀眾能清楚區分兩個角色，劇中所展現的哭戲也打動不少人，並獲得極高評價。

隨著收視率飆漲，該劇也帶動了她的話題討論，網友紛紛讚賞：

「演技驚人到以為真的有雙胞胎」

「朴寶英真的是收視率保證，演技太強太強太強了」

「寶英在最近幾年的治癒系影劇，真的是天花板級的頂」



憑藉在劇中的突破性表現，朴寶英也獲得了「2025年韓國戲劇大賞」的最優秀女演員獎。

No.7 秋泳愚

有多少人是透過2024年底的古裝劇《玉氏夫人傳》認識秋泳愚的呢？他在劇中一人分飾多角，精湛地詮釋了多重身份，並因此劇奪下第61屆百想藝術大獎「男子新人演技獎」，成功躍升為韓劇界新星。

隨著2025年1月爆紅韓劇《外傷重症中心》的播出，他的討論度再次飆升！秋泳愚在劇中飾演外科醫師「肛門 楊載元」，聰明卻時常被導師非正統行事風格搞得不知所措，誇張反應頻頻逗笑大眾，並憑藉此劇再拿下第4屆青龍系列大獎「新人男演員獎」。網友紛紛讚賞：

「看他演戲有一種莫名喜感又不會讓人感到油膩尬感」

「他不講話光表情也能有喜劇的節奏」

「劇本真的都拿得很好，但演技也扛得起來，期待未來發展」。



同年，秋泳愚還加入了黑色動作片《無赦之仇》，以及與趙怡賢二度合作的《牽牛和仙女》，多部話題作品也讓他成為《網路温度計DailyView》盤點的「2025年十大新生代韓劇男神」之一。

No.6 李彩玟

2025年絕對是李彩玟演藝事業的轉捩點，他臨危受命接下爆紅電視劇《暴君的廚師》主角，飾演一位擁有絕對味覺但性情暴戾的古代君王。他完美地詮釋了暴君的複雜性情，大口品嘗美食的反萌差也讓他圈粉無數。該劇最終收視率最高達到17.701％，成為2025年tvN收視最高的電視劇，也成功將李彩玟的人氣推向巔峰，高聲量也讓他順利躋入「2025年十大新生代韓劇男神」前三名。

李彩玟（Instagram@l.c.m___）

觀眾對其演技和角色討論度極高，紛紛直呼：

「覺得這次男主換掉也真的是天時地利人和」

「他在《暴君的廚師》這部的演技，明顯比《浪漫速成班》那時候好很多耶」

「李彩玟生氣到眼睛是血紅的，這有讓我驚豔到」。



李彩玟日前也開啟了亞洲巡迴粉絲見面會，並即將於明年1月4日在台大體育館舉辦台北見面會，想親眼見到「暴君」的粉絲們千萬別錯過！

No.5 全智賢

憑藉《我的野蠻女友》、《來自星星的你》等作攀上事業巔峰，全智賢在2025年以諜報愛情韓劇《暴風圈》再次成為全球焦點。該劇投資高達700億韓元，號稱是Disney+史上最高製作成本的韓劇，加上與姜棟元首次合作，因此可說備受期待。《暴風圈》播出後，因強大卡司和精彩動作場面受到讚揚，「有幾幕拿槍設計的眼神和氣場，讓我想起了她在電影《暗殺》中的表現」、「這部氣場真的太好了」，但也有人認為：「戀愛線很沒必要，如果是全姊大女主路線感覺會更吸引人」。

儘管該劇有著極高的期待值，最終聲量卻因劇中引發的爭議而高度發酵。劇中全智賢飾演的外交官有一句台詞：「為什麼中國會偏好戰爭？核彈可能落在邊境附近」，被中國網友認為是惡意將中國描繪成好戰國家，加上標註「大連」的取景地實為香港深水埗等問題，使全智賢捲入「辱華」風波，引起台灣媒體報導。

隨著爭議持續發酵，有報導指出她在中國的幾個代言品牌採取行動撤下相關廣告，經紀公司則否認廣告取消與劇集爭議直接相關。不過，也有不少網友替全智賢打抱不平，直呼：「台詞問題不是找編劇導演嗎」、「看盜版的喊最大聲」。

No.4 潤娥（允兒）

韓國頂級女團「少女時代」出身的潤娥，近年來成功從偶像轉型為實力派演員。2025年她帶著韓劇《暴君的廚師》回歸，這部創下tvN年度收視紀錄的作品，讓她再次成為焦點。潤娥在劇中飾演意外穿越回古代的現代法國料理廚師延智英，為了完美詮釋米其林三星主廚這個專業角色，她在開拍前三個月就開始了密集的專業廚藝課程，不僅學習西方料理和擺盤技巧，還從基礎刀工學起，最終以專業廚師形象和古裝造型贏得觀眾好評。

潤娥（Instagram@lim_yoon_a_530）

然而，潤娥近一年的聲量高點卻出現在劇情引發的爭議上。劇中，延智英利用朝鮮傳統的「參雞湯」打敗了明朝使者帶來的「佛跳牆」。該情節引起了中國網友的不滿，認為這是刻意貶低中國傳統名菜，藉此宣揚韓國文化優越論，被視為「辱華」情節，不少台灣媒體陸續關注；台灣網友對此則留言表示：

「我還以為他們是明朝人」

「大明人都沒投訴」

「周星馳食神不也是拿叉燒飯打敗佛跳牆」



儘管一度捲入爭議，潤娥在劇中的表現仍備受肯定，她也為此劇舉辦了多場亞洲粉絲見面會，台北場次也在11月23日圓滿落幕。

No.3 朱智勛

韓國實力派男星朱智勛，早年因出演韓劇《宮》中的皇太子一角獲得知名度。經歷過大麻風波和兵役後，他以更成熟的演技回歸，尤其在電影《與神同行》系列和 Netflix影集《屍戰朝鮮》中獲得全球性的成功，奠定了其在演藝界的地位。2025年初的夯劇《外傷重症中心》更是讓朱智勛重新抓住大眾的好感度，他在劇中飾演一位外號「上帝之手」的天才創傷外科醫師。該劇改編自真人真事小說，劇情緊張刺激，朱智勛精湛地詮釋了這位以非傳統醫術對抗不公義體制的天才，演出獲得極高評價。

他的傑出表現不僅讓他贏得了2025年第61屆百想藝術大賞視帝、首爾國際電視劇大獎最佳男演員獎，更在第16屆韓國大眾文化藝術獎中獲頒「國務總理表彰」。這次的爆紅，也讓朱智勛的過往作品成為了網友們的討論焦點，許多人也對他成功戰勝低潮表示肯定：

「覺得宮、屍戰、照明商店、支配物種，都蠻好看的」

「很喜歡《假面》，而且他的演技一直持續進步」

「朱智勳年紀越大戲路越廣」

「年紀讓他越來越有魅力」



No.2 朴寶劍

2025年絕對是朴寶劍退伍後作品豐收的一年，兩部電視劇作品都獲得了極高的討論度。在3月播出《苦盡柑來遇見你》中，他飾演青年時期的梁寬植，是一位默默守護、正直善良的專情好伴侶。他在劇中用行動證明瞭最直接且純粹的愛，深情專一的好男人形象讓觀眾留下深刻印象，許多感人片段屢屢獲得網友高度討論：

「喜歡朴寶劍眼裏的光」

「也只有劇裡才有那麼好的男人」

「寶劍是真的好人代表」

「寶劍太適合演這個」



此外，在青春動作喜劇《健將聯盟》中，朴寶劍則化身前奧運拳擊金牌國手，飾演退役後成為警察的東柱，帥氣的拳擊手造型和警察制服形象也引起高度關注。今年的優秀表現讓他成功入圍第61屆百想藝術大賞、第4屆青龍系列大獎等多個重磅獎項，雖然遺憾槓龜，但優秀表現依然圈粉無數。朴寶劍今年也在高雄舉辦了粉絲見面會，超親民互動獲得全場一致好評，接下來也將會與IU一同出席12月6日在高雄舉辦的AAA頒獎典禮。

No.1 IU

榮登2025年韓劇爆紅演員榜首的，是具備頂級人氣與創作才華的IU（李知恩）。今年3月的韓劇《苦盡柑來遇見你》是IU睽違6年回歸小螢幕主演的電視劇，搭檔朴寶劍，從開拍到播出都引發巨大話題。該劇講述一對情侶從青澀的1940年代到老年橫跨數十年的愛情故事，IU在劇中挑戰了跨世代的演出，從10多歲的青春少女到經歷生活磨難、中年獨自撫養孩子的堅韌母親，她成功地一人分飾多角，精準區分了角色在數十年歲月中的心境轉變，可說是她演技生涯的一個重要里程碑。

IU（李知恩）（Instagram@dlwlrma）

IU 動人的演技也引發觀眾強烈共鳴，海邊心碎喪子情節尤其讓不少人為之動容。網友評價：

「看到這段我真的爆哭到心痛！真的太會演了」

「演了兩個角色但都可以完全不同詮釋好厲害」

「IU將各種情緒的眼淚詮釋得很好」



該劇話題度極高，更在2025年為她贏得了「首爾國際電視劇大獎」、「青龍系列大獎」的視後榮譽。雖然遺憾陪跑百想藝術大賞視後，但IU在演技上的卓越進步，仍然得到大眾的肯定：「並不是沒得獎就是演的不好」、「IU再接再厲」。

【延伸閱讀】最注目新生代韓劇男神排名出爐：「暴君」李彩玟上榜 第一名是他

+ 16

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年11月27日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



2025年韓劇爆紅演員TOP10榜單（網路温度計DailyView）

延伸閲讀：

李彩玟、李到晛、秋泳愚... 2025十大新生代韓劇男神人氣盤點

看膩小鮮肉？年過40更有魅力！韓劇十大熟男系演員盤點

《暴君的廚師》VS《黑白大廚》 誰才是送飯王？韓國美食題材作品TOP 10大公開

【本文由「網路温度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】