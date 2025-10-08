韓劇《許願吧，精靈》也辱華？兩件事令內地網友氣瘋　秀智捲風波

近期熱播韓劇《許願吧，精靈》捲入辱華爭議，引發網絡熱議。



有內地網友指出，劇中女主角秀智的一句「故宮套餐不好吃」台詞被認為是在嘲諷中餐文化。

韓劇《許願吧，精靈》最近因為一句台詞而陷入辱華爭議。劇中秀智說的「故宮套餐不好吃」一句，被大陸網友認為是在貶低中餐文化，引起不滿。（微博截圖）

然而，也有觀眾發現這可能是翻譯錯誤，劇中實際指的是韓式餐廳「古宮」（英文：GOGUNG），因發音相似而被誤譯。

除此之外，該劇還因阿拉伯人角色在說負面詞語時突然轉用中文對話，以及另一部韓劇《暴君的廚師》中演員飾演明朝使臣的中文發音問題，引發多重文化爭議。

點圖放大看更多《許願吧，精靈》劇照：

韓劇《許願吧，精靈》最近因為一句台詞而陷入辱華爭議。劇中秀智說的「故宮套餐不好吃」一句，被內地網友認為是在貶低中餐文化，引起不滿。查看串流平台的繁體中文字幕，確實將該餐廳翻譯為「故宮」，導致誤會產生。

然而，有細心的觀眾發現，劇中菜單上實際顯示的是英文「GOGUNG」，旁邊還標註有「Korean」字樣，表明這應該是一家名為「古宮」的韓式餐廳，而非指中國的故宮。這一發現使得爭議有了新的轉折，串流平台也已將簡體版字幕修改為「古宮」。

《許願吧，精靈》的爭議不僅限於此。劇中還出現阿拉伯人角色在說話時，只要涉及負面詞語就會突然從阿拉伯語轉為中文對話的情況。這一設定被內地觀眾視為刻意抹黑中華文化，進一步加劇了爭議。

另一部韓劇《暴君的廚師》同樣因涉及中華文化而受到關注。劇中演員金亨默飾演明朝使臣，雖然中文發音不太流利，但他為了這個角色付出了極大努力。他在社交媒體上分享了自己連續40天的練習筆記，記錄了台詞發音的拼音和錄音檔。金亨默表示，雖然表現有不足之處，但希望觀眾能夠理解。這種敬業精神贏得了網友的一致支持，許多人讚揚他的努力和認真態度。

《暴君的廚師》劇照

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】