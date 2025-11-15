G杯寫真偶像主動進軍AV界　自爆每天都看A片　被片商狂讚慾望超強

日本AV界又一王牌新人，神喜美亞（神喜ミア）雖然只有身高158公分，憑藉精緻小巧臉蛋、火辣破表的G級魔鬼身材，曾在大學時期拍過不少寫真，目前社群X粉絲數破2萬人追蹤，成功獲得許多人的關注。



據說她對於性事有強烈慾望，每天都要看A片，久而久之就感到好奇，最後甚至主動向片商FALENO集團應徵成為了女優。讓片商盛讚：

天真浪漫的笑容以及無法想像的強烈性慾。

日本AV界又一王牌新人——神喜美亞，有著精緻小巧臉蛋、火辣破表的G級魔鬼身材。（miamia_nyann@X）

AV達人一劍浣春秋最近在《PLAY NO.1》專欄寫道，神喜美亞華麗出道，以FALENOstar專屬的身分出道拍AV，她原本是以大學生的身份開啟寫真生涯，曾擔任攝影會模特兒以及雜誌寫真，也時常發出外遊玩的美照，如今也有近萬人追蹤，接下來正式出道，勢必會引起許多熱議。

一劍浣春秋還透露，片商在情報解禁後，並未用「寫真偶像」來行銷神喜美亞，反而是以：

「在全國大賽得了很多獎的運動員」

「天真浪漫的笑容」

「無法想像的強烈慾望」



吸引眾人目光，主要是因為她的骨架較寬所以「運動員」的人設比較能說服外界，也表示她雖然有很多美照，不過影片的本人會與照片還是有些許差異。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】