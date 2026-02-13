熟齡女星組團　年紀最小38歲成員揭坎坷過往　曾懷孕時被帶入警署

熟齡女團 「F40」早前宣布成軍，成員由王宥忻、關關、Cony、艾軒組成。



而年紀最輕的成員關關（黃至溱），目前38歲，但她的人生歷練一點也不年輕。她坦言，前夫長達7年深陷吸毒與犯罪風波，她一次又一次嘗試挽回、陪伴、給機會，卻始終看不到真正的改變。

關關懷孕4個月照樣被抓進警局過夜

最讓關關心寒的一次，是自己懷孕四個月時，竟跟前夫一起被警方帶進警局驗尿，那種又害怕又委屈的感受，讓她至今都印象深刻。

最後真正壓垮她的，是前夫不只外遇，還把小三帶回家，這一幕被兒子撞見。關關說，那一瞬間她突然明白，自己必須替孩子負責，於是她決定離婚，帶著孩子離開。

關關與現任丈夫是在心靈成長課上認識的，兩人很快就理解彼此後決定進入下一段關係。她現在婚姻幸福，兩人已結婚邁向第三年，並育有一名一歲的女兒。關關說：

感謝丈夫非常支持她，並協助照顧她與前夫所生的兒子。

F40女團成員聚餐照片（Facebook@王宥忻）

