台新銳導演遭前女友提告「家暴兼偷拍私密片」　再被爆偷食圈中人

影壇爆發性醜聞！根據《鏡週刊》報導，曾多次獲台灣國藝會補助、並入選美國日舞影展協會紀錄片基金名單的新生代導演謝升竑，遭前女友P指控偷拍私密影像、施暴及交往期間劈腿。P已向法院提出民、刑事告訴並聲請保護令。



事件曝光後，引發影視圈高度關注。

謝升竑（Instagram@bruceconcon）

謝升竑以紀錄片《草原上，我們開始跳舞》受到注目，今年更以新作《風景商號》獲日舞影展協會獎助。他日前在社交平台發表心得，引來影壇同行留言恭賀，不料，同一時間卻遭爆出情感糾紛及相關法律攻防。

據了解，P已向警方提交對話紀錄、錄像及錄音，指控謝在2023年間至少於5個不同地點，在未經同意下拍攝私密影像。P指出，兩人對質時，曾於謝的筆記型電腦中找到錄像，因而擔心私密資料有備份、甚至外流風險，因此決定提告。

P表示，兩人交往將近2年，其間謝多次情緒失控，甚至曾因衝突丟物品造成傷害，並在爭執時發生肢體拉扯。她強調提告不是為報復，而是不希望未來再有人遭遇同樣情況。另有影界人士透露，謝交往期間疑似另與影評人T發生親密關係。據稱，T已主動向P坦承不倫，並指控謝對其過往感情與性行為有所隱瞞。

