Ella陳嘉樺久未露面終現身活動　一原因突然流淚：告訴自己要珍惜

Ella陳嘉樺（S.H.E）12月2日出席公益活動，才開口沒兩句話就掉淚，原來她久未現身，見到熟悉的台灣媒體覺得很感動，加上10月金鐘獎緬懷橋段時，她看到螢幕上出現連續3位攝影記者、化妝師都是認識的人，深深覺得大家要多珍惜相見的時刻。



Ella相當感性，哭到雙眼皮貼都快掉了，急忙暫停活動請化妝師幫忙檢查，又哭又笑說：

看到大家都好好的心裡很欣慰，告訴自己要珍惜！

Ella陳嘉樺見到媒體突然潸然淚下。（聯合新聞網授權使用）

還勸誡大家要適時休息，更當場起身示範電腦族如何做伸展讓自己身體舒適一些：「金鐘獎看到緬懷的幾個工作人員，有一位跟我老公還是球友，我很感慨，回想上一次見面我跟他們有好好說話嗎？」

她前陣子在杭州舉辦「It's Me艾拉主意」個人演出時，哭著提到弟弟的健康狀況出問題。今Ella表示弟弟身體健康，是心理生病了，她身為姊姊不斷鼓勵弟弟，也傳開導類的文章給對方看：「弟弟拼樂高有幫助，他知道我這個姊姊可以支持他，就一直傳連結給我，我就說『姊處理』。」立刻下單相當大方。

