憑Netflix劇集爆紅女星被拍到與經理人親密互動　摟腰靠肩如情侶

靠著演出Netflix《影后》中「史艾瑪」一角而爆紅的林廷憶，近來遭被拍到與經理人互動親密，且生活中也出現疑似有同居人，感情世界很神秘。



據「CTWANT」報導，林廷憶2022年受訪時曾表示尚未談過戀愛，不過今年則稱已「空窗三年」，感情方面讓外界捉摸不清。

林廷憶與經理人。（imsuri_____@IG）

不過10月拍到林廷憶在工作結束後，與經理人一起離開，兩人在街上互動親密，不時會勾肩搭背，經理人還會摟著林廷憶的腰，而林廷憶也會靠在經理人的肩上，兩人還會打打鬧鬧看起像似情侶一般。

之後也再拍到林廷憶平時生活上，似乎還有一位同居人，不工作的她幾乎都待在家，一些送洗衣服、購物採買食材等瑣事，大都由同居人跑腿處理，有次林廷憶下樓吸煙時，見到同居人抱著剛送洗完的衣服回來，上前幫忙拿了空袋子，接著兩人就一起上樓回到住處，直到深夜兩人都未在出門，只有同居人下樓拿著外送餐點。

對林廷憶與同居人的關係，還有與經理人的親密互動，經理人僅回應，謝謝關心，目前只專注在工作安排，其他的部分不方便回應。

