棒棒堂成員與激靚護士老婆宣佈已離婚3個月 發文談「分手原因」
楊奇煜（小煜）從棒棒堂出道，2020年跟護理師老婆言言結婚，原本幸福的婚姻，小煜12月8日卻無預警在社群宣布，跟言言早在9月的時候，就和平離婚，強調：「這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。」
帶著感謝也帶著祝福 小煜9月就離婚
小煜表示和言言在今年 9 月平和地告別了婚姻關係，
這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。
他直言關係的形狀雖然改變了，但對家人的愛沒有改變，未來我們會一起以共同扶養的方式陪著家人長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，兩人未來也會保持良好溝通維持家人熟悉的溫暖。
小煜透露這段過程讓彼此學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，
有些故事不必用「結束」形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。
也希望外界給予兩人一點空間。
小煜全文
一直以來關心我的朋友們，想和大家分享我最近生活的改變，我和言言在今年 9 月平和地告別了婚姻關係。
這是我們在許多深度的對話、理解與沉澱後一起做出的決定，帶著感謝也帶著祝福。
關係的形狀雖然改變了，但對家人的愛沒有改變，未來我們會一起陪著家人長大，讓他們在穩定、有安全感和充滿愛的環境裡繼續向前走，我們未來也會保持良好溝通維持家人熟悉的溫暖。
這段過程讓我們學會放下執著也學會以更柔軟的方式看待人生，有些故事不必用「結束」形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴彼此。
接下來，我和言言會以家人的形式繼續支持對方，也希望外界能給我們和家人一些空間，讓生活保持過往的平靜日常。
由於目前生活重心已有所調整，更多心力都投注在家人身上，為了不影響家人生活，關於家人的問題在此之後將不再回應，還請體諒，謝謝你們。
