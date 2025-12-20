昔日宅男女神曬日本全裸浸溫泉照　曾涉偷拍女星致退出娛樂圈6年

33歲宅男女神辜莞允（NONO）18日在IG拋出泡湯辣照，分享赴日本河口湖旅遊的種種經驗。畫面中她背部全裸入鏡，夕陽餘暉灑在臉上，絕美意境宛如仙女下凡。



她興奮分享：「第一次來河口湖，選擇了每個房間都正對富士山的旅館！清晨起床就能在房間看到富士山，內心一陣感動。」

宅男女神辜莞允NONO（Instagram@nolovehowll）

辜莞允曬泡湯裸身照太辣 瞬吸萬人朝聖：

+ 14

照片曝光後不到一天便吸引萬人點讚，網友紛紛留言：

「看到逆富士真的是人品爆發」

「你的背影好美」

「犯規得好」



除了粉絲暴動，圈內好友李懿也現身留言驚呼：「太辣了吧！」展現辜莞允經營社交平台的超高人氣。

事實上，辜莞允這6年來已漸漸淡出演藝圈，生活重心發生很大轉變。除了積極經營個人社交平台分享旅遊心得，她也與小開男友穩定交往，並跟著對方學習做生意。從她頻繁分享與家人的溫馨合照來看，即便不在螢光幕前，退圈後的生活也顯得十分充實且自在。

辜莞允出道時享有宅男女神美名，卻在事業巔峰，在（2019年）帛琉出外景時，涉嫌偷拍搭檔女星「鮪魚」徐瑋吟並將照片分享給男友，引發軒然大波。鮪魚在借用手機時意外發現遭拍而憤而提告。辜莞允雖起初否認，後改口是玩笑開過頭並道歉，最終因證據不足獲不起訴處分。即便法律上平息，但形象受損讓她演藝工作全面停擺，成為她淡出圈子的導火線。

延伸閱讀：

南珉貞罕曝內心脆弱哀吐：在韓啦啦隊不特別亮眼

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】