不止黑嘉嘉！激萌美少女竟是職業圍棋棋士　IG泳裝+Cosplay照曝光

日本職業棋士三島響（Mishima Hibiki）最近因為在個人社交媒體分享關西公開賽的側拍照，意外成為話題人物。



照片中她專注又優雅的形象不只吸引大量網友目光，還引來媒體報導，讓她在台灣也瞬間圈粉，IG湧入大量台灣粉絲留言支持，IG中也有多張日常生活照，令被圈粉的網友可以了解更多的三島響。

三島響今年22歲，來自日本岡山縣。她會接觸圍棋其實純屬偶然，當時只是路過棋院門口，就對這項棋藝產生了興趣。2021年她正式成為職業棋士，並在今年四月升至二段。到六月中旬為止，她今年的比賽成績是10勝16敗。

日前她在社交媒體平台公開參加關西公開賽的側拍照，照片中展現出沉穩又專注的神情，加上細緻的側臉和優雅氣質，立刻成為焦點。當地媒體也讚賞她在對局時的安靜氛圍，以及舉止間流露的智慧和溫柔，認為她魅力十足。

這次因為媒體曝光，三島響的社交媒體帳號湧入許多來自台灣的粉絲留言，她本人也在X社交媒體平台發文表示，沒想到只是分享一張照片，就引起這麼多關注。她還強調自己只是單純的職業棋士，對於突如其來的熱度感到驚訝。

