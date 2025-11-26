「G奶周子瑜」發文證實已離婚一年淨身出戶：沒有對不起任何人
撰文：聯合新聞網
有「G奶周子瑜」稱號的祈錦鈅2023年5月突宣布閃婚，2個月後就宣告已懷孕5個月，同年11月平安產下女兒，不過近來一直不斷傳出婚變離婚消息，如今她終於證實已離婚一年。
祈錦鈅11月25日在Facebook發文提到：「我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了，沒有求救、也沒有拿任何人什麼，沒有對不起任何人。也謝謝所有幫助我的朋友，我會記得一輩子。」
祈錦鈅還讓大家不用擔心她，最後更寫道：
我們會是好的父母，但終究是兩個家庭。
據「TVBS新聞網」報導，祈錦鈅證實早在2024年10月離婚，她沒跟前夫拿錢，對方也應該已經有新生活及女友。
對於為何離婚一年才願公布，她表示：「不該讓前夫因為家人而愛屋及烏。」而離婚的原因，她僅透露，當時發生很多事情，雙方都有各自的委屈，不願溝通。
