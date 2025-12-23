「最美潘金蓮」24年戀情告終 傳男友出手闊綽卻因沒做一事被分手
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
昔日因電影《新金瓶梅》受封「最美潘金蓮」的日籍女星楊思敏（小林麻美），淡出演藝圈19年後，感情生活卻掀起波瀾。
根據「鏡週刊」報導。今年10月傳出，她與交往長達24年的經紀人男友呂仁智（阿魯米）正式分手，儘管男方過去為她豪砸千萬元（台幣，下同）買房、再花500萬元（約120萬港元）裝潢寵愛至極，但據悉「始終未給名分」，才是真正讓楊思敏選擇離開的關鍵原因。
獲封「最美潘金蓮」 更多楊思敏曾參演的作品：
+16
現年49歲的楊思敏（本名小林麻美），當年以傲人身材與溫柔氣質紅遍台日，不僅有「最美潘金蓮」封號，更被譽為「亞洲第一美胸」。事業巔峰時期，她身邊總有經紀人阿魯米相伴，兩人既是情侶也是工作夥伴，感情與事業密不可分。
阿魯米對楊思敏的寵愛眾所皆知，曾豪擲約1200萬元在淡水購入豪宅相贈，並再花500萬元裝潢，甚至連浴缸、洗臉盆等細節都特地從日本空運到台灣，只為讓她在台灣也能有家的感覺。
不過阿魯米在今年10月低調證實，這段感情已於今年正式結束。表面理由是疫情期間雙方聚少離多，長達3、4年未見面，加上楊思敏定居東京照顧病母，他則奔波於東莞與台灣事業，生活難以交集，最終選擇退回朋友關係。
知情人士透露，真正壓垮這段感情的，並非距離，而是：
名分始終缺席。
楊思敏19歲來台發展，將最精華的青春歲月全數投入這段感情，卻多年未等到男方開口結婚，長期「有名無分」的狀態，終究讓她心灰意冷。友人也忍不住替她抱屈：
一個女人能有幾個20年？
而這段感情的結束，對阿魯米同樣是重擊。現年52歲的他，近期確診攝護腺癌第二期，目前獨自接受治療與藥物折磨。他坦言，病情並未告知楊思敏，甚至連母親也刻意隱瞞，只因「不想讓她擔心」。
【延伸閱讀】陳妍希陳曉離婚內幕？有爆料者疑暗示其中一人「玩得很Open」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+11
前艷星報讀社企課程疑為轉行鋪路 曾為病父下海四年拍20部三級片昔日宅男女神曬日本全裸浸溫泉照 曾涉偷拍女星致退出娛樂圈6年女星稱遭抹黑當小三「已寫遺書想自殺多天」 揭被5男神追求內幕33歲網紅認與未成年發生性行為 崩潰反鬧：賠你65萬了還想怎樣
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】