前三級片女星顧婕直腸癌再惡化　已簽字「放棄插管也放棄急救」

58歲「整形女王」顧婕2024年罹患大腸直腸癌四期，癌細胞轉移到肝、肺，只能動刀切除腫瘤。



歷經2年抗癌的她，原本相當樂觀，怎料1月14日傳出她癌指數又飆高，最新病況曝光。

58歲「整形女王」顧婕歷經2年抗癌，原本相當樂觀，怎料1月14日傳出她癌指數又飆高，最新病況曝光。（Facebook@顧婕）

顧婕直腸癌四期 癌指數飆高「比101還高」

顧婕1月14日在Facebook透露：「我的癌指數比101還高了。」如今只能乖乖吃口服化療藥抗癌，她坦言：「高端的生技產品要吃，主流醫學也不能放棄。」並曬出一整盒的口服化療藥。貼文曝光後，粉絲紛紛留言安慰：

「妳要乖乖聽醫生的建議，雖然妳一直都很漂亮活力十足完全看不出來癌症，我還是希望妳內外都是健康漂亮的」



顧婕認了怕化療 已簽放棄急救

事實上，顧婕1月13日現身已故藝人曹西平靈堂時坦言，自己不太願意做化療和標靶，不是怕副作用，而是擔憂自己做了之後，全身無力，沒有求生意志，沒辦法樂觀的活。但她聽了抗癌成功的女星唐玲勸說：

不可以放棄主流療法，一直用輔助療法。

她也決定要乖乖吃口服化療藥積極治療。為了安排好後事，她也預立醫療（預設醫療指示），放棄插管也放棄急救，即使癌指數仍高，但她會樂觀看待。

