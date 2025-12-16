美國知名搖滾樂團主音大腸癌轉移腦部病逝　生前勇敢分享抗癌經驗

美國知名搖滾樂隊The Mavericks主唱Raul Malo（勞爾馬洛）於12月8日因癌症病逝，享壽60歲，妻子已證實此消息。



Raul Malo在2024年6月確診結腸癌，雖積極接受治療，病情仍發展為罕見的軟腦膜轉移瘤。台灣嘉義大林慈濟醫院神經外科醫師廖家麟指出，癌症一旦轉移到腦部，通常就被分類為第四期，預後狀況相對較差。

根據《健康2.0》報導，廖家麟醫師表示，軟腦膜轉移是指癌細胞沿著腦脊髓液進入中樞神經系統，並在大腦與脊髓間散布，這通常代表癌症已進入晚期，屬於全身性的系統性疾病表現。Raul Malo的癌細胞不僅侵犯結腸，更透過腦脊髓液擴散至大腦與脊髓，導致神經系統多處受損，這種轉移形式比單一腫瘤更難以處理，因為常常同時影響神經系統多個部位。

患者會出現劇烈頭痛、頸部僵硬、持續噁心、四肢無力以及視力或聽力變化等症狀。廖家麟醫師指出，這些症狀往往不具特異性，像是頭暈、噁心、嘔吐或肩頸僵硬，很容易與其他疾病混淆，因此需要透過詳細檢查才能確診。這類患者也常併發腦積水也就是水腦症，導致腦壓升高。

Raul Malo曾勇敢分享接受肝臟手術與化療的過程，並呼籲男性重視健康檢查，因為他本身就是未進行健檢，發現腸癌時已經是晚期。他的病情在2025年9月開始惡化，迫使他取消巡演，最終仍不敵病魔。廖家麟醫師分析，Raul Malo在腦轉移後仍接受肝臟手術，這涉及醫學上的判斷，若肝臟的轉移部位切除確實能延長存活期，確實會進行治療。

廖家麟醫師進一步說明，若像Raul Malo這樣已有多處轉移，手術目的通常是為了解決併發症，例如腫瘤壓迫大血管，或壓迫膽管導致阻塞性黃疸，這時進行手術是為了改善生活品質與緩解立即性的致命威脅。面對多重器官轉移，癌症治療策略變得極為複雜，因為這類病患通常無法根治，治療目標轉向延長存活期與緩解症狀。

一般主要是針對原發的腫瘤進行同步化療或放射治療達到控制為主，但對於腦部轉移通常不會積極清除，而是對於腦轉移造成的壓迫或水腦，必要時進行手術引流腦脊髓液以宣洩腦壓，降低併發症狀。廖家麟說明，一般大腸癌較少轉移至腦部，臨床上最常發生腦轉移的是肺癌，癌症轉移至腦部雖然較凶險，但也並非完全絕望。

若腫瘤位置未影響重要功能區，且能有效控制出血與壓迫，透過加馬刀等放射線治療，仍有機會緩解病情並維持一定生活品質。廖家麟表示，Raul Malo才60歲，發現大腸癌一年多就去世，這非常可惜，臨床上台灣的大腸癌到第三期時，經過積極治療，多數仍能存活超過三至五年，甚至長期存活。Raul Malo的情況從一開始就很不樂觀，都是因為太晚發現，他提醒大眾應注意癌症早期篩檢的重要性，尤其是大腸癌等常見癌症，若能及早發現治療，就能大幅降低轉移擴散的風險。

